Bude McDavida s Draisaitlem jistit čtyřicátník? Edmonton chce podepsat Smitha

Ne, v brankovišti Ken Holland, generální manažer edmontonských Olejářů, problém nevidí. A tak dopředu avizuje, že by se rád dohodl na nové smlouvě s Mikem Smithem. S kanadským gólmanem, co za deset měsíců oslaví čtyřicáté narozeniny. Pokud se obě strany dohodnou, je vysoce pravděpodobné, že Edmonton bude nadále spoléhat na Smitha a dvoumetrového Fina Mikka Koskinena. Ten má totiž pro sezonu 2021/2022 platný kontrakt a to na 4,5 milionu dolarů.

Smith byl v tomto ročníku pro Olejáře nouzovým řešením.

Edmonton o něj původně nestál a hledal schopnějšího maskovaného muže na hráčském trhu. Holland také zkoušel upéct výměnu, mluvilo se o příchodu Petra Mrázka. Žádný z plánů se ale nepovedlo zkušenému funkcionáři přetavit v realitu.

A tak zavolal Smithovi a nabídl mu 1,5 milionu dolarů. Roční spolupráce byla na světě, temperamentní veterán s radostí nabídku přijal. Novinářům poté vyprávěl: "Moc jsem si přál tady zůstat. Byl jsem trpělivý a nakonec se to povedlo."

Výborná práce holí, to je jedna z předností Mikea Smitha:

Smith poté prožil výtečnou sezonu, během 32 zápasů kryl 92,3 % střel soupeřů, slavil 21 výher. I podle analytických údajů patřil k nejlepším gólmanům v NHL, zažil renesanci své kariéry.

V play-off už to tak slavné nebylo. Oilers vyletěli ve čtyřech zápasech a Smith pustil dva, tři lacinější góly. Byť lapil 91,2 % puků, v klíčových okamžicích občas zaváhal. Jako třeba u rozhodujícího gólu Kylea Connora.

Holland se přesto rozhodl odložit hledání dlouhodobé gólmanské jedničky. Vnímá, že potřebuje vyřešit palčivější bolístky než obstojně obsazené brankoviště. Raději investuje peníze jinde, především pak do zkvalitnění útočných řad.

I v devětatřiceti letech je Mike Smith mrštný a pohotový:

Smith, pokud bude mít zájem pokračovat, Edmonton draze nevyjde. Počítejte se sumou pod tři miliony dolarů. "Ano, rád bych Mikea podepsal. Do deseti dnů, možná do dvou týdnů začnu jednat s jeho agentem," povídá Holland.

Pokud se nestane nic nepřídvídatelného, vsadí i pro příští ročník na duo Smith, Koskinen.

