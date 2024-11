Bude Kaprizov nejlépe placeným hráčem NHL? Minnesota neví, co s ním

Minnesota Wild zažívá fantastický vstup do sezony a jedním z hlavních důvodů je výjimečný Kirill Kaprizov. Sedmadvacetiletý ruský útočník má po 16 zápasech na kontě 30 bodů za deset gólů a 20 asistencí, což ho řadí na druhé místo v bodování NHL. Kaprizov se tak stává jedním z hlavních kandidátů na Hart Trophy, ocenění pro nejužitečnějšího hráče ligy.

Jeho současná smlouva, která mu zajišťuje roční příjem 9 milionů dolarů, vyprší po této sezoně a v létě se otevře možnost jednání o novém kontraktu. Vedení Minnesoty si dobře uvědomuje, jak důležitým hráčem Kaprizov je. Majitel týmu Craig Leipold už dal jasně najevo, že klub je připraven udělat vše pro jeho udržení: „Nikdo nenabídne více peněz ani delší smlouvu než my.“

Podle generálního manažera Billa Guerina se Kaprizov navíc skvěle sžil s novým trenérem Johnem Hynesem, což je dalším faktorem jeho výjimečné formy.

„Kirill je motivovaný jako málokdo. Vždy byl motivovaný, ale myslím, že mezi ním a Johnem se vytvořil opravdu dobrý vztah. John s ním komunikuje neustále. Kirill je výjimečný hráč, ale i výjimeční hráči chtějí, aby s nimi někdo mluvil, komunikoval, pomáhal jim. A myslím, že právě díky této interakci je Kirill v takové formě,“ vysvětlil Guerin.

Otázka Kaprizovova budoucího platu ale rezonuje celou ligou. Na Daily Faceoff například Tyler Yaremchuk spekuloval, že jeho nový kontrakt by mohl mít roční průměr vyšší než 14 milionů dolarů, což je suma, kterou aktuálně vydělává například Leon Draisaitl. „Kaprizov nebude jen drahý pro Wild, jeho další smlouva by mohla být skutečně rekordní,“ uvedl Yaremchuk.

Na to však jeho kolega Frank Seravalli reagoval zdrženlivěji: „Přirovnal bych to k pětce na škále od jedné do deseti. Kaprizov je úžasný hráč a Wild za něj zaplatí, protože je klíčem ke všemu, co dělají. Ale 14 milionů? To mi přijde přehnané.“

Guerin však odmítá jakékoliv spekulace o konkrétní částce. „Jsme od toho ještě hodně daleko. Teď se soustředíme na hokej. Kirill chce hrát hokej, stejně jako my. Vše ostatní vyřešíme později,“ řekl s nadhledem.

Minnesota navíc bude mít po této sezóně výhodnější finanční situaci, protože mrtvé peníze za vykoupené kontrakty Zacha Pariseho a Ryana Sutera klesnou z 14,7 milionu na pouhých 1,6 milionu.

Ať už bude budoucí smlouva Kaprizova jakkoliv vysoká, jedno je jisté – Minnesota Wild udělá vše pro to, aby si udržela svého klíčového hráče. Kaprizov je nejen symbolem současného úspěchu klubu, ale i jeho nadějí na budoucí úspěchy v lize.

