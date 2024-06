Bude Celebrini jedničkou draftu? Hráči Sharks chválou nešetří

Macklin Celebrini je aktuálně nejžhavějším kandidátem na první pozici ve výběru nováčků. Pokud po něm opravdu Sharks z první pozice sáhnou, bude se brzy prohánět po boku několika amerických či německých reprezentantů, kteří slovy chvály na jeho adresu nešetřili.

V loňském roce si San Jose vybralo jako 4. v pořadí útočníka Willa Smithe, který se předvedl v dresu Spojených států na světovém šampionátu. Letos budou Žraloci vybírat dokonce z první pozice, kterou jim přiřadila loterie před draftem.

Žhavým kandidátem na post jedničky draftu je kanadský útočník Macklin Celebrini, který zářil v dresu Boston University. Jedním z úhlavních nepřátel v NCAA byla pro mladého Kanaďana Boston College, kterou reprezentoval americký talent Will Smith. Oba se dost možná v budoucnu potkají také v Kalifornii.

„Letos jsme měli několik zápasů. Myslím, že jsme se střetli čtyřikrát. Určitě jsme se viděli. Existuje důvod, proč se stane jedničkou. Je to dost výjimečný hráč. Kdykoli jste na ledě s jiným takovým hráčem, musíte si ho hlídat. Byli jsme na ledě docela často, několikrát jsme měli společná střídání a rozhodně jsme se navzájem hlídali,“ popsal Will Smith.

Sharks budou mít první volbu v draftu úplně poprvé v historii organizace. Jako druzí v pořadí vybírali třikrát, naposledy v roce 1997, kdy do svého celku přivítali jistého Patricka Marleaua. Kanadský útočník strávil v Kalifornii řadu sezón a je lídrem mnoha statistik v organizaci Sharks. Nyní se může do historie Žraloků zapsat další kanadský útočník.

„Je jasné, že budoucnost v San Jose bude docela vzrušující a zábavná. Mít první volbu v draftu je docela fajn. Už se těším, až se dostanu do týmu, budeme mít partu mladých kluků, což bude zábava. San Jose už nějakou dobu nebylo týmem, který by hrál play off. Pokusíme se tým vrátit zpátky,“ popsal devatenáctiletý Smith, který před pár dny podepsal nováčkovský kontrakt se San Jose.

Posledních pět ročníků se museli Sharks spokojit s velmi brzkým koncem sezóny. Ani jednou totiž nedokázali postoupit do vyřazovacích bojů. V probíhajícím ročníku dokonce skončili na úplném chvostu.

„Myslím, že to bylo několik těžkých let,“ řekl útočník Sharks Luke Kunin, který také hrál za Spojené státy na mistrovství světa. „Jsme samozřejmě nadšení, že jsme získali velmi talentovaného hráče, který může přijít a hned nám pomoci. Jako hráč se na to snažíte příliš nemyslet. Prostě jdete ven a snažíte se každý večer vyhrávat a předvádět výkony. Vím, že to bylo někdy těžké. Doufejme, že budoucnost vypadá o něco lépe.“

Podobné nadšení neskrývá ani německý útočník Nico Sturm: „Takové hráče potřebujete, abyste nakonec mohli vyhrát Stanley Cup. Vím, že je to dlouhá cesta, ale on bude hráčem, kolem kterého budeme stavět. Ještě dlouho poté, co já tu nebudu. Je to vzrušující. Fanoušci s námi vydrželi dva nesmírně těžké roky a mají se na co těšit a fandit a budou chodit na zápasy, aby viděli, jak ten kluk hraje. V týmu potřebujeme takové kluky za nerozhodného stavu, v přesilovce, kteří udělají malé kouzlo navíc. Nechci na něj vyvíjet příliš velký tlak, ale slyšel jsem o něm jen samé dobré věci.“

Vstupní draft do NHL je na programu už za necelý měsíc. Bude Macklin Celebrini opravdu jedničkou nebo San Jose sáhne k překvapivému kroku?

Share on Google+