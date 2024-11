Buď se pohřbím v negativitě, nebo se z toho poučím, hlesl Zibanejad po dalším zápase hrůzy

Mika Zibanejad prožívá sezónu, která ho zatím neukazuje v jeho nejlepším světle. Útočník New York Rangers se v posledních zápasech trápí, jeho výkony ovlivňuje přemíra chyb v práci s pukem a frustrace se zdá být na obzoru. Vše se projevilo v zápase proti Winnipege Jets (3:6). Tento duel plný ztrát puků a chyb na obou stranách kluziště byl pro švédského centra noční můrou.

Trenér Rangers Peter Laviolette uvedl, že i když se Zibanejad trápí, jeho přínos pro tým je stále klíčový. „Na Miku spoléháme, je to pro nás klíčový hráč. Někdy, když tlačíte v ofenzívě a snažíte se vytvořit příležitosti, se věci můžou otočit proti vám, a to se nám dnes stalo,“ prohlásil Laviolette. Zápas přitom nezačal špatně – Rangers se zpočátku dostali do tempa, ale chybějící přesnost se brzy projevila.

Už po 57 sekundách Zibanejad zřejmě zamýšlel poslat puk na Artěmiho Panarina do rychlého protiútoku, avšak puk skončil u hráčů Winnipegu, kteří si snadno otevřeli cestu do útočného pásma. Mark Scheifele zůstal sám před brankou a neměl problém poslat puk za záda gólmana, čímž otevřel skóre zápasu.

V průběhu druhé třetiny pak Zibanejad udělal další chybu v útočné třetině, která vedla k přečíslení, z nějž skóroval Kyle Connor a posunul Jets opět do vedení 3:2. Situace se nezlepšila ani na začátku třetí třetiny, kdy byl Zibanejad obrat o puk v neutrálním pásmu a Jets rychle skórovali díky Scheifelemu, který zvýšil na 4:2.

„Byly tam určité situace, kde jsme mohli udělat věci lépe,“ přiznal Laviolette po zápase. „Je to jeden z těch zápasů, kdy tlačíte, ale někdy se musíte i stáhnout a dávat pozor, abyste se vyhnuli protiútoku. To nás dneska stálo vítězství.“

Po zápase se Zibanejad vrátil k tomu, co ho může posunout vpřed. „Není to poprvé a určitě ani naposled, co se mi něco takového stalo,“ přiznal Zibanejad médiím. „Je důležité, jak na to zareaguji. Mohu se ponořit do negativity a zhoršit to, nebo se pokusit z toho poučit a soustředit se na to pozitivní. Ať už hraji dobře, nebo špatně, moje úloha je stále stejná – jít na led a podat dobrý výkon.“

Svou frustraci se snaží přetavit do odhodlání před dalším zápasem proti San Jose Sharks, který Rangers čeká na domácím ledě. „Očekává se ode mě a já sám od sebe očekávám, že budu hrát dobře každý večer. Není to vždy možné, ale jediné, co mohu udělat, je tvrdě pracovat a na poslední nezdary zapomenout,“ dodal.

That is a terrible turnover by Mika Zibanejad. #NYR pic.twitter.com/LvpEBTC2OI — Stat Boy Steven ???????? (@StatBoy_Steven) November 13, 2024

