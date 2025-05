Brzy konec, ale žádná panika. Lightning věří v jádro a plánují návrat

Tampa Bay vstupovala do play-off jako tým, který měl napravit dojmy z předchozích dvou vyřazení v 1. kole. Místo toho znovu padla — a znovu ve stejném bodě, tentokrát proti rozjeté Floridě. I tak ale vedení klubu vnímá sezonu jako krok správným směrem.

„Historii vždycky píšou vítězové. Když vyhrajete, vypadáte lepší, než ve skutečnosti jste. Když prohrajete, působíte horší. Ale pravda je, že máme zatraceně dobrý tým,“ řekl generální manažer Julien BriseBois po posledním zápase.

Podle něj tým v základní části naplnil téměř všechny parametry špičkového celku: útok patřil k nejlepším v lize, defenziva jakbysmet, přesilovka i oslabení se umístily v top 5. V kombinaci s individuálními výkony — v týmu jsou finalisté na Vezinu (Vasilevskij), Hart (Kučerov) i Selke (Cirelli) — to vytvářelo obraz kompletního mužstva. Jenže výsledek byl stejný jako loni: konec v pěti zápasech.

Co dál? Největší jistotou zůstává trenér Jon Cooper. Spekulace o jeho možném odchodu BriseBois smetl ze stolu s tím, že Cooper zůstává a že právě on je tou nejlepší osobou, která má tým vést i nadále: „Nejenže je skvělý trenér. On je přesně ten správný trenér pro nás. A spolupráce s ním je výjimečná.“

Naopak složení kádru dozná změn. Tampa má pod smlouvou své klíčové hráče, ale spoustu otazníků v hloubce sestavy. V nejistotě je návrat jmen jako Yanni Gourde, Nick Perbix nebo Cam Atkinson. I BriseBois přiznal, že všichni se do plánů nevejdou: „Je pravděpodobné, že někteří odejdou za větší rolí jinam.“

Zásadní otazník visí i nad vývěrem v prvním kolem draftu 2022 Isaacem Howardem. Podle BriseBoise se hráč rozhoduje, zda vůbec s klubem podepsat. „Byl upřímný a oceňuju to. Chce si vybrat organizaci, kde se cítí nejlíp. Teď to vypadá, že s námi smlouvu nepodepíše,“ řekl GM.

Přesto v klubu panuje víra. V jádro týmu, v směr, kterým se ubírá. „Mrzí mě, že sezona skončila, ale zároveň se už těším na tu další. Tenhle tým mě bavil, soutěžil naplno. A věřím, že v příštím ročníku půjdeme znovu po poháru,“ zakončil BriseBois.

