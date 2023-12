Brutální demolice? Nepřijatelné, soptí Barzal. Letang válel pro syna, má dva rekordy

Vyprodaná hala, divizní rival s mizernou formou. Pro newyorské Islanders to měl být náramný návrat do akce po vánoční přestávce. Jenže Vánoce pro ně ještě neskončily - od Tučňáků z Pittsburghu schytala skvadra kouče Ryana Lamberta sedmigólovou nadílku! Jde o nejvyšší porážku za posledních šest let. Dirigent pittsburského orchestru? Penguins po ledě létali podle not Krise Letanga, který šesti asistencemi vyrovnal absolutní rekord NHL mezi zadáky!

"Neakceptovatelné!"

Matthew Barzal, největší hvězda hokejistů z Long Islandu, nechodil kolem horké kaše. Děsně ho štval výbuch na domácím ledě, navrch před zaplněnými tribunami.

"Bylo to brutální. Asi si umíte představit, jak jsme se cítili. Ve druhé třetině jsme zaspali a stálo nás to zápas. Prohrávali jsme 0:2, pak 0:3 a dostali jsme se do pár šancí. Jenže ty jsme neproměnili a oni obratem skórovali." povídal Barzal.

"Nedokázali jsme zastavit krvácení," glosoval to kapitán Andrew Lee (jde o anglický idiom popisující neschopnost zabránit neustále se zhoršujícímu vývoji událostí).

Letang byl vůči Ostrovanům nemilosrdný.

Šest pasů? To za jediný večer zvládli z pozice obránce v NHL už jen Gary Suter (1986), Paul Coffey (1986), Ron Stackhouse (1975), Bobby Orr (1973), Pat Stapleton (1969) a Babe Pratt (1944).

Vybraná společnost, znamenití plejeři.

Šestigólovou dvacetiminutovku v podání Pens neodvrátil ani kouč Lambert, když za stavu 0:2 sáhl po oddechovém času. Minulo se to účinkem, brzy na to Pittsburgh skóroval potřetí, nádech debaklu pak vtiskly duelu dvě trefy Jevgenije Malkina.

A že opravdu půjde o demolici, potvrdil gólem na 6:0 český čahoun Radim Zohorna.

Reflektory ovšem samozřejmě míří na Letanga, šestatřicetiletého veterána, co jako první bek v dějinách NHL zapsal za třetinu pět nahrávek. Je dobře, že neposlal spát synka Alexe, jak původně plánoval.

"Alex mi ráno říkal, že na tenhle zápas se chce dívat od začátku do konce. Marně jsem ho přesvědčoval, že ráno je trénink. Tvrdil mi, že tuhle partii musí vidět celou. Tak doufám, že koukal a užil si to," popisoval Letang s úsměvem.

Jako by Letang junior tušil, že půjde o mimořádný zážitek.

"Byl to jeden z těch mačů, kdy kluci skórovali snad úplně pokaždé, když ode mě dostali puk," nekasal se čerstvý rekordman.

Jsem za Krise moc rád, ohromně mu ty rekordy přeju. Je to elitní hokejista a pomohl nám k něčemu, co v dnešní tuze vyrovnané lize není vůbec jednoduché. Vždyť to zní až neuvěřitelně, že jsme takhle porazili tak dobrý tým," řekl pittsburský trenér Mike Sullivan.

Na Silvestra se divizní sokové potkají znovu. Bude se scénář opakovat?

