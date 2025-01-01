Bruins se mění, veterán Lindholm věří v lepší časy: Do play-off se dostaneme

1. září 10:32David Zlomek
Elias Lindholm se chystá na třináctou sezonu v NHL, ale do ní vstupuje s jasným plánem: napravit nepovedený ročník v Bostonu a dokázat, že jeho sedmiletý kontrakt za 7,75 milionu ročně nebyla chyba. „Loňská sezona nebyla dobrá,“ přiznal švédský centr pro hockeysverige.se. „Nezačal jsem dobře, měl jsem problémy se zády a vynechal celý kemp. Abych vůbec mohl nastoupit, musel jsem dostat injekci a trvalo několik týdnů, než zabrala. První měsíc nebo dva jsem nemohl dělat skoro nic, pořád jsem doháněl ztrátu.“
Výsledek? Pouhých 17 gólů a 47 bodů v 82 zápasech, navíc Bruins zůstali bez play-off. „Před sezonou to vypadalo, že máme mužstvo, které to zvládne,“ ohlíží se Lindholm. „Ale stalo se toho hodně, nikdo nevěděl, jak to bude s Marchym, vyměnili jsme kouče, došlo k několika trejdům… Byla to sezona, na kterou bych nejradši zapomněl.“
O motivaci na další ročník má tedy postaráno. „Chci odvetu. Pro sebe i pro tým,“ říká. „Přivedli jsme pár pracovitějších hráčů, víc do bostonovského stylu. Máme Pastu, snad se já vrátím k vlastní hře, Charlie McAvoy je zpátky po zranění, dorazil Viktor Arvidsson, Swayman snad taky chytne lepší formu… Hodně věcí vyšlo špatně, teď věřím, že půjde všechno líp a aspoň do play-off se dostaneme.“
Lindholm dnes patří k nejzkušenějším borcům v kabině. Je mu třicet, za sebou má už 900 zápasů v NHL a na soupisce Bruins je jen pět hráčů, kterým je třicet nebo víc.
„Utíká to rychle,“ směje se. „Jak jsme trejdovali starší kluky, posouval jsem se v autobuse čím dál víc dozadu. Až jsem skončil úplně vzadu a došlo mi, že už nejsem žádný mladík.“
Od té doby, co mladík byl, prošel Calgary i Vancouverem, aby loni zakotvil v Bostonu. Dnes má rodinu, dítě a spoustu zkušeností. „Za dvanáct let se toho hodně stane. Upravíte styl hry, najdete svou roli, pracujete s různými trenéry. Hodně jsem se naučil a vzal si spoustu lekcí,“ říká.
