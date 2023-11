Bruins se daří, DeBrusk tápe. Nikomu to nevadí víc než mně, kroutí hlavou

Boston navázal v základní části tam, kde v té minulé skončil. Tým funguje, nicméně pokud by se měl zmínit jeden hráč, který by se rád dostal do formy, je to Jake DeBrusk. On sám to ví a dělá maximum pro to, aby se věci změnily.

Boston ve své jubilejní sté sezoně začal výborně a zaznamenal bilanci 11-1-2, nicméně útočník Jake DeBrusk zatím tolik nepomáhá, ještě stále se nedostal do optimální provozní teploty.

„Celý život dávám góly a nikomu současná situace nevadí víc než mně,“ řekl DeBrusk na začátku týdne.

DeBrusk v této sezoně rozezvučel sirénu jen jednou ve 13 zápasech a asistoval jen u čtyř ze 45 gólů Bostonu.

„Není to tak, že bych byl vyloženě nespokojený se svou hrou,“ pokračoval DeBrusk. „Myslím, že je to jen otázka toho, jak jsem se moc nedostával do šancí. Je to jedna z těch věcí, které vás trápí, týmu se přitom daří.“

V posledních několika zápasech nastoupil DeBrusk ve formaci s nováčkem Matthewem Poitrasem a Dantonem Heinenem. Zkušený borec ale ví, že se musí soustředit jen na výkony. Nic jiného nemá cenu.

„Je to jedna z těch lajn, které musím mít pod kontrolou a které musím řídit,“ vysvětlil DeBrusk. „Je to něco, co je v lize obecně těžké, ale člověk prostě musí být připravený a schopný to zvládnout. Být na ledě důrazný a více se dožadovat puku.“

S produktivitou přitom obecně v kariéře problém nemá. Ve 398 zápasech v dresu Bruins nastřílel DeBrusk 120 gólů a přidal 111 asistencí, což mu vyneslo 231 bodů. V minulém ročníku si s 27 góly a 23 asistencemi vytvořil kariérní maximum a předtím, než kvůli zranění vynechal 18 zápasů, měl našlápnuto k ještě vyšší produktivitě.

„Když jsem ve formě a daří se mi, puk si mě prostě najde, pak to jde,“ vysvětlil. „Každý chce být tahounem, každý chce puk. Moc se mi to nedaří, do tutovek se moc nedostávám. Opravdu jsem jich moc neměl. Je to samozřejmě něco, co musím změnit a co mohu částečně ovlivnit. Jakmile přijdou šance, musím je prostě proměnit.“

