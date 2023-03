Bruins přitvrzují. Z Detroitu přichází Bertuzzi

Pokud jste věrným fanouškem NHL, odcházet od počítače či mobilu se v posledních dnech nevyplácí. Na přestupovém trhu se děje pořád něco. Jako blesk z čistého nebe naposledy udeřil Boston. Ten rozšířil kádr o tvrďáka z Detroitu.

„Pořád máme nějaký čas na to, abychom něco doladili. Podíváme se na to,“ říkal novinářům před dvěma dny prezident Bostonu Cam Neely.

Nebylo to žádné plácání do vzduchu, další posila skutečně dorazila. Bruins využili toho, že se Red Wings nezdráhají pustit své hráče, a přivedli Tylera Bertuzziho.

Ten je ve finálním roce své smlouvy a jelikož byl podepsán Dylan Larkin, Detroit se ho ochotně zbavil.

Detroit si ponechal půlku platu, tedy něco přes 2,3 milionů dolarů. Na oplátku dostal první kolo draftu v příštím roce a čtvrté v roce 2025.

Bertuzzi během své kariéry prokázal, že dokáže stabilně bodovat. Týmu navíc dodává přidanou hodnotu v podobě tvrdosti. Nehraje se proti němu lehce a je to přesně typ hráče, který se hodí do play off.

Trejd také napovídá, že na listinu dlouhodobě zraněných zamíří Nick Foligno a/nebo Taylor Hall.

Je to také jasný signál, že Bruins hrají vabank. Buď letos, nebo vůbec. Budoucnost byla vyměněna za současnost. V následujících třech letech má totiž Boston pouze jeden výběr v prvním kole a žádný ve druhém.

