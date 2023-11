Bruins hledají centra. Chtějí někoho, kdo v týmu vydrží

Boston zatím šlape. Pro mnohé překvapivě, ale je to tak. I přes to údajně vedení Bruins zkoumá trh a rádo by posílilo už tak nabité útočné řady. Předmětem zájmu je špičkový centr, který by u týmu vydržel déle než do konce sezony.

Přišel s tím novinář Dave Pagnotta z webu The Fourth Period, který však zároveň dodal, že Bruins jsou v takové pohodě a formě, že posilu nutně nepotřebují.

Kde se tedy vzaly spekulace o posilách? Bruins možná pomoc nepotřebují, ale jsou týmy, které chtějí přesunout své hráče, a pokud se daný hráč bude Bruins hodit, mohli by využít situace na trhu ke svému prospěchu, což by nemusel být špatný nápad.

Své k tomu řekl i další novinář Scott Laughlin, který jako možný cíl vyzdvihl Eliase Lindholma, zejména po jeho vynikajícím výkonu se třemi body při nedávném vítězství nad Vancouverem.

I díky tomu, že Bruins v současnosti zaujímají prominentní pozici jednoho z nejlepších týmů ligy, Pagnotta zdůraznil, že s výraznými změnami není kam spěchat. Dodal však, že Bruins v minulosti činili strategická rozhodnutí o sestavě a zaměřili se na hledání hráčů, kteří se bez problémů začlení do dynamiky týmu a přispějí k jeho úspěchu. To vše bez kontextu formy.

Načasování ale bude tentokrát nezbytné, protože Bruins se pomalu dozvědí, zda je zpomalená produkce Matthewa Poitrase jen výkyvem, nebo zda jde o něco, s čím by Bruins měli počítat. Poitras se na začátku ročníku rozjel do velké pohody, když v 11 zápasech nasbíral 8 bodů. V posledních šesti utkáních získal však jen jeden bod.

„Jestli se Flames rozhodnou pro přestavbu a hodí do týmu malý granát hned teď, určitě si dokážu představit, že by Lindholm mohl být cílem Bostonu,“ potvrdil Pagnotta.

Není to poprvé, co je Lindholm spojován s Bruins. V posledních několika měsících se však děj v Calgary změnil na to, že by mohl znovu podepsat smlouvu a že nikdy nechtěl opustit Calgary, ale chtěl dostat odpovídající plat.

Nemusí to tedy být nutně Lindhilm. Filozofií Bruins není výhradně získávání nejlepších dostupných hráčů, ale spíše vytipování borců, kteří dobře zapadnou do struktury týmu. Důkazem budiž nedávné komentáře Brada Marchanda o tom, jak je důležité, aby se hráči vžili do týmové kultury, a o tom, jak se s neúspěšnými nákupy rychle vypořádali.

Share on Google+