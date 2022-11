Bruins a Devils stále vítězí, Francouz vychytal Carolinu

Kanadsko-americká NHL nabídla ze čtvrtka na pátek hned třináct zápasů. Bostonští Medvědi s obrovským přispěním českých hokejistů porazili Philadelphii. V tabulce Východní konference jim zůstává v patách New Jersey, které natáhlo svou šňůru výher na jedenáct utkání. Zadařilo se také Coloradu, které na Carolinu sice herně ztrácelo, avšak 46 zákroků Pavla Francouze přisoudilo body na stranu Avalanche.

BOSTON BRUINS - PHILADELPHIA FLYERS

4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Češi řádili

Čeští hokejisté byli podepsáni pod každým gólem nejlepšího týmu celé NHL. V prostřední dvacetiminutovce otevřel skóre Tomáš Nosek, jemuž asistoval Pavel Zacha. Pod druhým gólem Bruins byl nahrávkou podepsán David Pastrňák a poslední dvě branky utkání vstřelil David Krejčí, přičemž na tu první mu přihrával opět Zacha. Brankář Linus Ullmark potvrdil svou výtečnou formu dvaadvaceti zákroky.

Branky a nahrávky

32. Nosek (N. Foligno, Zacha), 48. DeBrusk (Pastrňák, McAvoy), 51. Krejčí (Zacha, H. Lindholm), 57. Krejčí (N. Foligno, Hall) – 50. Tippett (Hayes, DeAngelo).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:40

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Krejčí (BOS) – 2+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:16

Tomáš Nosek (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:12

David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:29

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:31

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12

Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) - 22 zákroků

2. David Krejčí (BOS) - 2+0

3. Pavel Zacha (BOS) - 0+2

TAMPA BAY LIGHTNING - CALGARY FLAMES

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Vasilevskij kraloval

Calgary Tampu přestřílelo, ale naráželo na výborného brankáře Vasilevského, jenž nakonec kryl 39 pokusů soupeřova celku. Dva góly Blesků vstřelil Nikita Kučerov, avšak velký podíl na výhře měl také dvoubodový kapitán Steven Stamkos. Tampa dokázala vyhrát potřetí za sebou.

Branky a nahrávky

9. Stamkos (Sergačjov), 39. Kučerov (Stamkos, Sergačjov), 46. P. Myers (Colton), 60. Kučerov (Hagel, Cole) – 45. E. Lindholm (Huberdeau, Toffoli).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 40 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 59:05



Československá stopa v utkání

Adam Ružička (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08

Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 39 zákroků

2. Michail Sergačjov (TBL) – 0+2

3. Steven Stamkos (TBL) – 1+1

CAROLINA HURRICANES - COLORADO AVALANCHE

2:3 pp. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Francouz zneškodnil 46 střel

Byl to zápas na jednu bránu. Carolina si držela jasnou střeleckou převahu, ale dva body nakonec urval úřadující šampion. Největším hrdinou utkání byl Pavel Francouz, který svému týmu dal naději vyhrát, z osmačtyřiceti pokusů jej překonali pouze Aho s Nečasem. V prodloužení překlopil misky vah na stranu Avalanche Artturi Lehkonen.

Branky a nahrávky

28. Aho (Nečas), 51. Nečas (Slavin) – 8. Rodrigues, 35. Newhook (Manson, E. Johnson), 62. Lehkonen (Compher, D. Toews).

Statistiky

Střely na bránu: 48 – 15 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 61:21

Pavel Francouz (COL) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 61:55



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:21

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:50

Pavel Francouz (COL) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 61:55

Tři hvězdy utkání

1. Artturi Lehkonen (COL) - 1+0

2. Martin Nečas (CAR) - 1+1

3. Pavel Francouz (COL) - 46 zákroků

COLUMBUS BLUE JACKETS - MONTREAL CANADIENS

6:4 (2:0, 0:2, 4:2)

Columbus se zvedá

Hokejisté Blue Jackets vyhráli třetí ze čtyř posledních zápasů, nicméně stále zůstávají na poslední příčce Východní konference. Columbus o své výhře rozhodl až ve velmi gólové třetí periodě, kterou vyhrál 4:2 a celkově zapsal vítězství 6:4. Zaskvěl se vytáhlý forvard Sean Kuraly, jenž ke dvěma svým trefám jednou také asistoval.

Branky a nahrávky

8. Sillinger (Gudbranson, Christiansen), 17. Nyquist (Bayreuther, Činachov), 47. Jenner (K. Johnson, J. Gaudreau), 51. Kuraly (E. Robinson), 52. Olivier (Kuraly), 58. Kuraly (Gudbranson, Jenner) – 34. Harris (Suzuki, Slafkovský), 40. J. Anderson (Gallagher, Dvorak), 50. Gallagher (Dvorak, Hoffman), 52. Suzuki (Dach, Kovacevic).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 42 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) - 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00

Sam Montembeault (MTL) - 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 57:33



Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:33



Tři hvězdy utkání

1. Sean Kuraly (CBJ) - 2+1

2. Mathieu Olivier (CBJ) - 1+0

3. Boone Jenner (CBJ) - 1+1

FLORIDA PANTHERS - DALLAS STARS

4:6 (0:4, 3:1, 1:1)

Všichni čtyři brankáři do akce

Florida si zápas nechala utéct už v první třetině, kterou s Dallasem prohrála 4:6. Poté se sice zvedla, ale obrovské manko smazat už nedokázala. Do zápasu se postavili všichni čtyři brankáři, kteří se objevili na soupisce. Hvězdy svou výhru nakonec musely potvrdit gólem do prázdné klece.

Branky a nahrávky

28. Verhaeghe (Forsling, Bennett), 33. Luostarinen (Bennett, M. Tkachuk), 39. Reinhart (Ekblad, Montour), 54. M. Tkachuk (Bennett, Verhaeghe) – 5. Hintz (Seguin, Lindell), 16. Lundkvist (Faksa, Glendening), 16. Ja. Benn (Dellandrea, W. Johnston), 20. Seguin (Marchment), 31. Hintz (J. Robertson), 60. Dellandrea (Ja. Benn).

Statistiky

Střely na bránu: 44 – 29 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 34:05

Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 25:55

Sergej Bobrovskij (FLA) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 20:00

Spencer Knight (FLA) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 37:58

Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:20

Matěj Blümel (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 10:43

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:33

Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) – 2+0

2. Sam Bennett (FLA) – 0+3

3. Tyler Seguin (DAL) – 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - NEW JERSEY DEVILS

2:3 pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Série pokračuje

Fanoušci New Jersey prožívají fantastické období. Jejich Ďáblové totiž vyhráli už jedenáctkrát za sebou, další korálek na šňůru navlékli v Torontu, kde uspěli po prodloužení. I díky velmi jistému výkonu Vítka Vaněčka mohl v nastavené hrací době rozhodnout útočník Jegor Šarangovič.

Branky a nahrávky

16. Matthews (Bunting, Marner), 58. Nylander (Matthews, Rielly) – 16. Bratt (Haula, Br. Smith), 24. Hischier (Zetterlund), 61. Šarangovič (J. Hughes).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 33 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:04

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:45



Československá stopa v utkání

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:03

Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:45

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24

Tři hvězdy utkání

1. Jegor Šarangovič (NJD) – 1+0

2. Vítek Vaněček (NJD) – 25 zákroků

3. Matt Murray (TOR) – 30 zákroků

MINNESOTA WILD - PITTSBURGH PENGUINS

4:6 (0:2, 2:1, 2:3)

Pittsburgh vyhrál, Crosby řádil

Tučňáci už nutně potřebovali vyhrát, což se na ledě Minnesoty podařilo. Ústřední postavou zápasu byl hvězdný Sidney Crosby, který dvě branky sám dal a na dvě přihrál. Pittsburgh vyhrál zaslouženě, poněvadž si celý zápas držel střeleckou převahu a byl aktivnější směrem do ofenzívy.

Branky a nahrávky

25. Duhaime (M. Foligno), 25. Eriksson Ek, 52. Eriksson Ek (F. Gaudreau, Brodin), 60. Dumba (Kaprizov, Zuccarello) – 9. Crosby (Guentzel, Rakell), 18. Poehling (Blueger, Archibald), 39. Letang (Crosby, Malkin), 46. Crosby (Guentzel, Jarry), 55. McGinn (Heinen, Carter), 57. Guentzel (Crosby, M. Pettersson).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 59:37

Tristan Jarry (PIT) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 59:30



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:14

Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 2+2

2. Kris Letang (PIT) – 1+0

3. Joel Eriksson Ek (MIN) – 2+0

NASHVILLE PREDATORS - NEW YORK ISLANDERS

5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Josiho „áčka“

Predátoři dokázali naplno bodovat potřetí za sebou. Předvedli kvalitní první třetinu, po které nad Islanders vedli o dvě branky. Se stejným rozdílem se šlo do šaten také ve druhé periodě, avšak Newyorčané se nevzdali a utkání ještě pořádně zdramatizovali. Roman Josi opětovně i z pozice obránce ukázal, jak platný je směrem do ofenzívy. Svým spoluhráčům připravil čtyři góly.

Branky a nahrávky

2. F. Forsberg (Josi, Pärssinen), 9. Sissons (Co. Smith, Josi), 10. Niederreiter (McDonagh, Josi), 26. Pärssinen (F. Forsberg, Fabbro), 50. Pärssinen (Granlund, Josi) – 3. Pelech (Pulock), 36. Clutterbuck (M. Martin, Pelech), 45. Palmieri (Pageau, Romanov), 56. Pageau (Lee, Barzal).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 59:02

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Juuso Pärssinen (NSH) – 2+1

2. Roman Josi (NSH) – 0+4

3. Filip Forsberg (NSH) – 1+1

ST. LOUIS BLUES - WASHINGTON CAPITALS

5:4 sn. (3:0, 1:2, 0:2 - 0:0)

Blues prodloužili sérii

St. Louis si po první části vytvořilo komfortní náskok, avšak Washington stačil urvat alespoň bod. Ještě pět minut před třetí sirénou prohrával o dva góly, trefy Carlsona a Shearyho ale duel dostaly do prodloužení. Tam branka nepadla, a tak až v šesté sérii nájezdů rozhodl domácí Pavel Bučněvič.

Branky a nahrávky

5. B. Schenn (Kyrou, Barbašev), 8. Bučněvič (Tarasenko, Leddy), 12. Krug (Thomas, Tarasenko), 39. O'Reilly (Leivo, Faulk), rozh. náj. Bučněvič – 36. Ovečkin (D. Strome), 38. Carlson (Dowd, Jensen), 56. Carlson (D. Strome, Ovečkin), 57. Sheary (Kuzněcov, Ovečkin).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 51 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thomas Greiss (STL) – 47 zákroků, 4 OG, úspěšnost 92,2 %, odchytal 64:56

Charlie Lindgren (WSH) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 63:47



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:59

Tři hvězdy utkání

1. Pavel Bučněvič (STL) - 1+0

2. John Carlson (WSH) - 2+0

3. Thomas Greiss (STL) - 47 zákroků

WINNIPEG JETS - ANAHEIM DUCKS

3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Connor hattrickem sestřelil Ducks

Dlouho se ve Winnipegu hrálo 1:1. Zhruba šest minut před koncem třetí třetiny ale Jets poslal do vedení Connor, nicméně záhy odpověděl Zegras. Už to vypadalo, že Winnipeg bude muset proti nejhoršímu týmu NHL do prodloužení, ale v čase 59:06 Kyle Connor vstřelil svůj třetí gól v zápase a o hrdinovi bylo jasno.

Branky a nahrávky

33. Connor (Dubois, Morrissey), 55. Connor (Gagner, Scheifele), 60. Connor (Scheifele, Pionk) – 11. Terry (Fowler, Carrick), 55. Zegras (Henrique, Fowler).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 19 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 58:49



Československá stopa v utkání

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22

Tři hvězdy utkání

1. Kyle Connor (WPG) – 3+0

2. Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků

3. John Gibson (ANA) – 29 zákroků

SEATTLE KRAKEN - NEW YORK RANGERS

3:2 pp. (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Seattle i nadále boduje

Kraken stále patří mezi největší překvapení úvodu sezony. Tentokrát si doma vyšlápli na Rangers, které zdolali 3:2 v prodloužení. Skvělý výkon podal obránce Justin Schultz, jenž kromě gólu v 50. minutě se do kolonky střelců zapsal také v prodloužení.

Branky a nahrávky

3. McCann (Borgen, Eberle), 50. Schultz (Burakovsky, Schwartz), 64. Schultz (Eberle, Dunn) – 15. Zibanejad (Kreider, Trocheck), 59. Trocheck (Fox, Goodrow).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SEA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 63:39

Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 62:45



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 12:35

Libor Hájek (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:02

Tři hvězdy utkání

1. Justin Schultz (SEA) – 2+0

2. Jared McCann (SEA) – 1+0

3. Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ARIZONA COYOTES

4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Rytíři potvrdili roli favorita

Utkání mělo jasného favorita. Vegas se ale dostalo do vedení až ve druhé třetině, nicméně v té poslední to za záda Karla Vejmelky začalo padat ještě více. Nakonec lídr Západní konference dokázal porazit Kojoty poměrem 4:1.

Branky a nahrávky

33. Pietrangelo (Eichel, Marchessault), 41. W. Carrier (N. Roy, Pietrangelo), 46. Ma. Stone (Pietrangelo, Stephenson), 59. Re. Smith (Marchessault) – 52. Keller (Moser).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 26 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:49

Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:53



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 59:53

Tři hvězdy utkání

1. Alex Pietrangelo (VGK) – 1+2

2. William Carrier (VGK) – 1+0

3. Logan Thompson (VGK) – 25 zákroků

SAN JOSE SHARKS - DETROIT RED WINGS

4:7 (2:1, 0:2, 2:4)

Přestřelka pro Detroit

Hokejisté Detroitu po čtyřech porážkách zabrali a San Jose porazili 7:4. Na utkání s Red Wings nebude rád vzpomínat brankář James Reimer, který si připsal pouhých 14 zákroků a kotouč ze své sítě lovil hned šestkrát. Trefili se také Filip Hronek s Dominikem Kubalíkem, pro druhého jmenovaného to byla osmá branka v letošním ročníku.

Branky a nahrávky

7. Labanc (E. Karlsson, Meier), 13. Nieto (E. Karlsson, Cicek), 49. Couture (E. Karlsson, Megna), 52. E. Karlsson (Labanc, Hertl) – 10. Hronek (Perron), 32. Perron (Larkin, Kubalík), 37. Walman (Rasmussen, Erne), 45. Veleno (P. Suter, Berggren), 54. Seider (Perron, Chiarot), 57. P. Suter (Copp), 59. Kubalík (Larkin).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 14 zákroků, 6 OG, úspěšnost 70 %, odchytal 57:47

Ville Husso (DET) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84 %, odchytal 59:58



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52

Dominik Kubalík (DET) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44

Filip Hronek (DET) – 1+0, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:39

Tři hvězdy utkání

1. David Perron (DET) – 1+2

2. Erik Karlsson (SJS) – 1+3

2. Kevin Labanc (SJS) – 1+1

Share on Google+