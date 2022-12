Bruce Boudreau doufá v lepší zítřky. Canucks zažívají rozpačitou sezónu

Bruce Boudreau se snaží namotivovat svůj tým, seč to jen jde, ale nemá jednoduchý úkol. Kosatky sezonu hrůzostrašně začaly a tento kříž sebou vláčí sezonou dál. Rogers Arena navíc pro Vancouver místo chrámu připomíná spíše prokleté místo, kde Canucks nedokáží dovést zápas v základní hrací době do vítězného konce.

Kosatky měly pod vedením Bruce Boudreaua konečně platit alespoň za černého koně Pacifické divize. Bohužel po éře Sedinů to zatím s kanadským celkem nevypadá nejrůžověji. Tým si zavařil už na samém začátku ročníku a doteď nedokázal napravit všechny napáchané škody. K tomu ještě přičtěte nepřesvědčivé výkony na domácím ledě, kde Vancouver často zachraňuje pořádná porce štěstí.

Velezkušený trenér se zatím svým svěřencům marně snaží ukázat správnou cestu. Jako jeden z mála koučů překypuje optimismem, jež vštěpuje hráčům do hlavy. Zatím to ovšem drhne hlavně doma. Rogers Arena je oblíbeným místem soupeřů, kde se rozdávají body ve velkém. Posledních devět duelů na tomto místě přineslo Canucks šest porážek a pouhé tři výhry. A to ještě všechny v nastaveném čase! Úspěšně ukončený duel v šedesáti minutách zde zažily Kosatky naposledy 19. listopadu.

Karta se zatím nechce obrátit na druhou stranu. Dvě domácí prohry v řadě s Winnipegem a St. Louis poměrem 1:5 asi mluvily sami za sebe. Trenér Canucks ovšem neláme nad svým týmem hůl a jeho snahy změnit mentalitu a dodat vítězného ducha týmu nepřestávají ubírat na síle. Motivačních slov má sedmašedesátiletý kouč na rozdávání.

„Musím hráče přimět, aby si mysleli, že mohou vyhrát. Pokud si nemyslí, že mohou vyhrát, pak není šance, že bychom kdy vyhráli,“ zdůrazňoval po dvou prohrách kanadský kouč.

Na trenérova slova navazoval i stabilní kámen obrany Oliver Ekman-Larsson. Ten však nebyl úplně stejného názoru.

„Můžete být vždy pozitivní, ale myslím, že je velmi pohodlné být pozitivní a nestarat se. Musíme si uvědomit, v jaké pozici jsme a jak musíme hrát, abychom byli úspěšní. A mám pocit, že jsme to nedělali. Je vždy snadné říci, že musíme zůstat pozitivní, ale myslím, že je mnohem těžší to udělat.“

Bruce Boudreau ale rozhodně po prohrách své mužstvo pozitivními myšlenkami nechlácholí a už při svém nástupu dal hráčům jasné instrukce.

„Já osobně v kabině nikdy nevytvářím pocit pohody, když hráči nevyhrávají. Už loni jsem řekl, že vítězství je jediná věc, která mě zajímá. Je mi jedno, jaká jsou vaše čísla. Ať vyhrajeme 7:6 nebo 1:0, tak výhra je všechno.“

To, že nemůže zůstat pouze u slov, ví i kanonýr J. T. Miller, který se klubu upsal na dlouhou dobu dopředu.

„Trenér je určitě pozitivnější než já a všichni ostatní. To je jedna z jeho nejlepších vlastností jako kouče. Přiměje nás, abychom každý den chtěli jako tým téměř procházet zdí. Ale nemůžete jen říct buďte pozitivní a makejte. Jděte vyhrát, hrajte tvrdě, dodržujte herní systém, dělejte svou práci. Někdy prostě hrajete venku a prohrajete, ale hráli jste zatraceně dobře. Je však těžké být pozitivní, když se díváte na naše video a nelíbí se vám, co vidíte.“

Canucks naposledy doma dokázali zvítězit nad Seattlem, ale zase to bylo pořádné drama. Kosatky v samotném závěru musely dohánět manko a zápas dokázaly poslat s vypětím všech sil do prodloužení a následně do nájezdů, kde rozhodly. Na rukou by měly nosit Eliase Petterssona, který zapsal pět bodů a dechberoucím výkonem dotáhl své kolegy k bodům. Znovu ovšem Canucks mockrát inkasovali, což je jejich velká slabina, na které potřebují zapracovat. Ve třech kláních za sebou totiž musel gólman lovit ze své sítě pět puků.

Vancouver má i co se týče statistik třetí největší průměr obdržených branek na zápas. Konkrétně 3,94. Horší jsou pouze Columbus a Ducks. Oslabení je navíc naprosto tristní a procentuální úspěšnost ubránění je hrozivých 67,4 %. Canucks jsou k tomu všemu osmým nejvíce vylučovaným celkem. Kosatkám tedy není nic platné ani to, že průměrně vstřelí 3,34 branky na zápas.

Uvidíme tedy, jestli se ostřílenému lišákovi na střídačce Kosatek podaří ještě probudit své svěřence. Teorie je ale jedna stránka věci. Sami hráči vědí, že uvést tento koncept do praxe není zrovna jednoduché. Ve Vancouveru už však čekání bylo dost a výsledky jsou více než žádoucí. Tým musí zabrat co nejrychleji, aby se dostal do kontaktu s celky z mrazivé Alberty.

