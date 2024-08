Brossoit musel na operaci, nejspíš nestihne start NHL

Chicago se s největší pravděpodobností bude muset zkraje nového ročníku obejít bez gólmana Laurenta Brossoita. Kanadský brankář absolvoval operaci menisku a doba zotavení se odhaduje na několik týdnů.

Laurent Brossoit byl do NHL draftován Calgary, svou premiéru si v nejkvalitnější lize světa odbyl v dresu největšího rivala. Za Edmonton odchytal 28 duelů a následovaly štace ve Winnipegu a Vegas. Jako volný hráč podepsal kontrakt hned 1. července 2024, plácl si s Blackhawks na dva roky a celkově dostane 6,6 milionu dolarů. Dvojici bude tvořit s Petrem Mrázkem, který má rovněž novou smlouvu na následující dvě sezóny.

V minulém ročníku se Brossoit vrátil po dvouletém působení ve Vegas zpět do Winnipegu. Za Jets odchytal 23 duelů, vychytal hned 15 výher a udržel tři čistá konta. V play off strávil většinu času na střídačce, všechny duely odchytal Connor Hellebuyck a kanadský gólman se do brankoviště dostal na pouhých 18 minut.

Prakticky celou svou kariéru v NHL strávil jako gólman číslo 2 a takového brankáře Chicago potřebovalo. Petr Mrázek se v uplynulém ročníku předvedl velmi dobře, záda mu kryl pětadvacetiletý Švéd Arvid Söderblom, který měl o něco horší čísla. Brossoit však přichází do týmu, kde před sebou nebude mít tak kvalitní obranu, jak je zvyklý.

Blackhawks potvrdili, že nová posila do brankoviště podstoupila operaci pravého menisku ještě před startem kempu. V Chicagu by měl tréninkový kemp začít v polovině září a na programu jsou také přípravné duely. Během nich změří síly s Detroitem, St. Louis či Minnesotou, ale budou se muset obejít bez gólmanské posily. Odhadovaná doba rekonvalescence je 5-7 týdnů.

Stihne Brossoit start nového ročníku? S největší pravděpodobností ne, na ledě Utahu se má Chicago představit už v noci na 9. října.

