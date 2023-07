Brossoit cítí příležitost a stěhuje se do mrazivého Winnipegu!

Kanadský brankář se snaží chytit jednu z posledních životních šancí řádně za pačesy. Brossoit se vrací na místo činu, kde se mu rýsuje dobrá výchozí pozice v brankovišti, jelikož setrvání klubové jedničky Jets je nepravděpodobné. Prozatím však Kevin Cheveldayoff s Hellebuyckem počítá.

Laurent Brossoit se opět vrací do Winnipegu, odkud si před dvěma lety odskočil do města hříchu. Loňskou sezonu rozdělil mezi farmu a hlavní tým. Nakonec však mohl být nadmíru spokojen, jelikož naskočil do osmi zápasů v play-off NHL a svému týmu pomohl v cestě za stříbrným grálem.

Po velkém úspěchu se třicetiletý gólman rozhodl udělat další posun v kariéře. Ve Vegas totiž prodloužil kontrakt o další dvě sezony fantom vyřazovací části Adin Hill, který je jasnou jedničkou týmu. Brossoit se proto rozhodl pro přesun do známého prostředí, kde se před ním otevírá velká výzva. Stěhování brankáře Hellebuycka by totiž s přibývajícím časem mělo být na pořadu dne a Brossoit by mohl dostat šanci pokusit se zabojovat o post jedničky.

„Byl jsem součástí týmu, který vyhrál Stanley Cup, ale rozhodně mě to neuspokojilo,“ řekl Brossoit. „Byla to skvělá zkušenost, ale vzbudilo to ve mně ještě větší hlad na zisk dalšího Stanley Cupu.“

Bývalý gólman Vegas se zotavil ze zranění třísel a nyní bude konečně absolvovat celou letní přípravu, na rozdíl od loňského roku, kdy byl po operaci kyčle.

„Není snadné vrátit se do herní formy uprostřed sezóny. Je snazší tvrdě pracovat v létě a udržet si fazónu po celý rok. Jsem nadšený, že mohu letos trénovat už v létě a být silný na startu nové sezony.“

Z nového přírůstku do brankoviště je nadšený i sám generální manažer, kterému se před nedávnem podařilo vytrejdovat trucujícího Duboise.

Kevin Cheveldayoff však pro začátek sezony s Hellebuyckem počítá, přestože jej brankář informoval o svém záměru změnit zaměstnavatele a po sezoně může pláchnout bez jakékoliv kompenzace.

„Když jsme Brossoita před několika lety podepisovali, tak o něm mnoho lidí moc nevědělo“ řekl Kevin Cheveldayoff. „Myslím, že (asistent trenéra) Wade Flaherty odvedl skvělou práci, když mu pomohl růst. Před dvěma lety sice odešel, ale příležitost vrátit se a pracovat s Hellebuyckem byla něco, co jej lákalo k návratu. Myslím, že z nich bude dobrý tandem.“

Uvidíme tedy jak dlouho Winnipegu tato dvojice vydrží. Jestliže se Brossoit osvědčí, pravděpodobně bude pro Winnipeg jednodušší svou brankářskou stálici poslat o dům dále. Jets zřejmě sezonu zahájí s oběma maskovanými muži, ale v zájmu celé organizace asi Hellebuyck změní adresu dříve, než případně během příštího léta.

Share on Google+