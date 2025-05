Brind’Amour: Myslel jsem, že ani neuděláme play-off. Proč tolik kritiky?

Carolina Hurricanes mají po sezoně. V pátém utkání finále Východní konference podlehli Floridě 3:5 a i přes solidní začátek zápasu a vedení 2:0 ve vypjatém pátém duelu končí před branami Stanley Cupu. Pro trenéra Roda Brind’Amoura ale sezóna skončila s hrdostí – a upřímností, která ukázala, že letošní úspěch nebyl vůbec samozřejmostí.

„Když jsem přišel v létě do kabiny, řekl jsem si: My letos neuděláme ani play-off. Vážně jsem se bál. Tolik skvělých hráčů odešlo, na trh odešla spousta důležitých a dobrých hráčů,“ přiznal Brind’Amour po porážce. „A pak jsme přivedli jiné kluky. Nevěděl jsem, jestli na to mají. Ale drželi se, bojovali, a já na tenhle tým nemůžu být víc hrdý.“

Ztráty před sezonou nebyly malé – Jake Guentzel, Teuvo Teräväinen, Stefan Noesen, Brady Skjei nebo Jevgenij Kuzněcov. Dohromady zmizeli hráči s ročním platem přes 24 milionů dolarů. Navzdory těmto odchodům se ale Hurricanes dokázali znovu dostat až mezi nejlepší čtyřku, potřetí za posledních pět let.

Nakonec však nestačili na obhájce titulu z Floridy. „Tohle je teď standard,“ uznal Brind’Amour kvalitu soupeře. „Když se mě někdo ptá, jestli musíme změnit styl, říkám: Jak myslíte, že oni hrají? Tvrdě, přímo, forechecking, čekají na šanci a pak ji promění. To je těžký hokej. A pokud něco, musíme tohle dostat ještě víc do naší hry. Měli jsme to dřív taky, ale oni to teď dovedli k dokonalosti.“

Závěr série přinesl i jedno tiché gesto. Když Panthers po výhře slavili postup, jejich trenér Paul Maurice požádal Brind’Amoura, aby se nezúčastnil tradičního podávání rukou. Nikoli z neúcty – právě naopak.

„Už dřív jsem říkal, že trenéři by neměli být součástí téhle chvíle. Ta patří hráčům. Těm, co blokovali střely, rvali se jeden za druhého, těm, co právě buď skončili sezónu, nebo se radují z postupu,“ vysvětlil Maurice, který si s Brind’Amourem podal ruku u střídaček.

Maurice se už delší dobu snaží vrátit tomuto rituálu čistotu, kterou podle něj ztratil přibýváním „lidí v oblecích“ na ledě. Brind’Amour s tím letos souhlasil. „Vážím si, že do toho šel. Je v tom něco krásného, když jsou kamery zaměřené jen na ty muže, co skutečně hráli. Respektujme to,“ dodal Maurice.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+