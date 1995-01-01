Brent Burns omládl v dresu Colorada. Ve čtyřiceti hraje s elánem, který nakazil celý tým

12. listopadu 12:00David Zlomek
Kdo by čekal, že po dvaadvaceti letech v NHL bude Brent Burns působit jako jeden z nejživějších hráčů v kabině. Jenže právě to se v Coloradu děje. Čtyřicetiletý vousáč, který přišel v létě podepsat roční smlouvu, se v novém prostředí znovu nadechl a jeho energie i humor pomáhají Avalanche rozjet jeden z nejlepších startů sezony v lize.
Burns si v prvních 17 utkáních připsal osm bodů (1+7) a průměrně tráví na ledě víc než 20 minut. Víc než čísla ale zaujme to, jak působí v kabině: zkušený profesionál, který se po všech těch letech stále upřímně raduje z každého tréninku. „Já prostě hokej miluju,“ říká s úsměvem pro stránky ligy „Vyrůstal jsem v rodině, kde byl hokej vším. Mám rád ranní rozbruslení, posilovnu, srandu s klukama. To všechno je součást hry, a právě to je to, co lidem po kariéře nejvíc chybí.“
Avalanche si jeho přístup pochvalují. „V něm pořád hoří plamen,“ popisuje Nathan MacKinnon. „Pořád má chuť se zlepšovat. Je zvědavý, baví se o detailech hry, o výživě, o všem. Není to typ veterána, který jen dohrává, on je pořád motor.“
Burns odehrál už přes 1 500 zápasů v NHL, což se aktuálně může říct jen o něm a Alexi Ovečkinovi. Počátky kariéry spojil s Minnesotou, vrchol měl v San Jose, krátce působil v Carolině a teď znovu patří mezi klíčové tváře týmu, který má znovu mistrovské ambice.
„Je trochu potrhlý, ale v tom nejlepším slova smyslu,“ směje se Cale Makar. „Má rád legraci, udržuje kabinu v dobré náladě a dokáže vycítit, kdy napětí trochu povolit. Každý tým potřebuje někoho, kdo přinese lehkost, a Burns to dělá přirozeně.“
Pro Burnse však nejde jen o zábavu. Touha konečně získat Stanley Cup, který mu v kariéře unikl, zůstává silná. „Tady je tolik skvělých hráčů a lídrů, že je radost být součástí téhle party,“ říká. „Každý den se od nich něco učím. Colorado je skvělé místo, hokejově i lidsky.“
Trenér Jared Bednar potvrzuje, že Burnsův vliv sahá dál než jen na led: „Má dar uvolnit atmosféru, když je to potřeba, ale zároveň vždycky přepne do soutěžního režimu, když nastane čas. Přesně tenhle balanc potřebujete v týmu, který chce vyhrávat.“
