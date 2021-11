Braydon Coburn své další starty v NHL už nepřidá. Odcházím spokojený, říká

Dlouhých šestnáct sezon kroužil obránce Braydon Coburn mezi mantinely kanadsko-americké NHL. Teď však přišel čas, aby šestatřicetiletý mazák svou anabázi v nejlepší hokejové lize světa ukončil. Poslední utkání odehrál vítěz Stanley Cupu 2020 v květnu letošního roku. V barvách newyorských Islanders nastoupil do zápasu proti Ďáblům z New Jersey.

Po devítileté štaci ve Philadelphii se Coburn přesunul v průběhu ročníku 2014/2015 do Tampy. Hned v první sezoně se s Blesky dostal až do finále, jenže tehdy získalo hokejový grál nakonec Chicago. Až konec angažmá u Lightning byl pro rodáka z Calgary zlatý. Třemi odehranými zápasy v play-off svému týmu pomohl k vysněnému prvenství.

V sezoně následující zamířil do Ottawy, v jejímž dresu odehrál šestnáct utkání. Poté byl vyměněn do Islanders, za které ale nastoupil jen do tří duelů. „Tušil jsem, že by sezona 2020/2021 mohla být mou poslední v NHL. Těžko říct, jestli jsem se rozhodl už v jejím průběhu nebo až v létě. Vše záviselo na tom, jak se zrovna bude mé tělo cítit. Nakonec jsem se rozhodl, že skončím,“ prohlásil Coburn.

O největším zážitku má naprosto jasno. „Zisk Stanley Cupu s Tampou nepřekoná vůbec nic,“ přikývl. Zároveň ale dodal, že loňské semifinálové vyřazení s bývalým zaměstnavatelem kousal těžce: „Sledovat Tampu obhajovat trofej byla pro mě směsice pocitů, poněvadž jsem v loňské sezoně oblékal dres Islanders. Tvrdě jsme bojovali, ale nakonec jsme sedmé semifinále nezvládli. Jsem však hrdý na své bývalé spoluhráče, kteří znovu dokráčeli na vrchol.“

Vytáhlý obránce byl draftován v roce 2003 jako osmý hráč v pořadí. Tehdy si jej vybrala Atlanta, za kterou v NHL nastoupil do osmatřiceti utkání. V základních částech si nakonec připsal 983 startů, přičemž dalších 137 nastřádal v play-off. Za svou kariéru v NHL vsítil 52 branek, ke kterým přidal 214 asistencí. Kanadskou vlajku reprezentoval na dvou juniorských a dvou seniorských světových šampionátech.

„Odcházím spokojený s tím, čeho jsem dosáhl. Získaná přátelství jsou pro mě nejvíc. Každý den potkávat své kamarády v šatně, to mi bude opravdu chybět. Vzpomínat budu i na skvělé fanoušky. Není větší pocty, než hrát NHL,“ uzavřel Coburn.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+