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NHL

Bratrská aliance v Minnesotě? Wild spřádají plán na ulovení Jacka Hughese

7. července 11:00

David Zlomek

Vedení Minnesoty Wild se nebojí myslet ve velkém. Poté, co organizace v prosinci šokovala hokejový svět ziskem obránce Quinna Hughese, se nyní generální manažer pokouší o absolutní blockbuster. Podle respektovaného insidera Michaela Russa z webu The Athletic se Wild oficiálně dotázali New Jersey Devils na dostupnost hvězdného centra Jacka Hughese. Cíl je jasný: spojit bratrské duo v jednom dresu.

V hokejových kuloárech se dlouho spekulovalo, že bratři Hughesovi (včetně nejmladšího Lukea) se jednou pokusí sejít v jednom týmu, až jim vyprší stávající kontrakty. Minnesota se však rozhodla na nic nečekat a jednat hned.

Jack Hughes má v New Jersey podepsanou extrémně výhodnou smlouvu na 8 milionů dolarů ročně až do konce sezony 2029/30 a Devils momentálně nemají jediný logický důvod svou tvář franšízy měnit. Wild přesto hodili udičku. Podle zámořských zdrojů jde sice zatím o předběžný a průzkumný kontakt, který má do pokročilých vyjednávání daleko, ale samotný fakt, že Minnesota tento ambiciózní plán aktivovala, ukazuje na dravost managementu.

Pokud by Devils na debaty o výměně vůbec přistoupili, cena by byla astronomická. Minnesota navíc po prosincovém trejdu pro Quinna Hughese výrazně vyprázdnila svou pokladnici draftových voleb a aktiv.

Chce-li Minnesota pomýšlet na Jacka, bude muset být mimořádně kreativní. Spekuluje se, že případný balíček by musel stát na těch nejcennějších drahokamech, které Wild v systému mají. Jmenovitě: špičkový brankářský prospekt Jesper Wallsted, talentovaný ruský útočník Danila Jurov, mladík Charlie Stramel a n ěkolik voleb v 1. kole draftu.

Management Minnesoty je sice ambiciózní, ale zároveň realistický. Ví, že zisk Jacka Hughese je běh na dlouhou trať s nejistým koncem. Proto Wild v těchto dnech upírají zrak k Detroitu, kde se nabízí mnohem dostupnější a neméně lákavá varianta do elitních útoků.

Kapitán Red Wings Dylan Larkin totiž oficiálně požádal o výměnu a Minnesota je podle zpráv z ústředí NHL jedním z jeho tří nejpreferovanějších týmů (vedle Vegas a Floridy).

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