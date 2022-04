Bratři, jak se patří! Které dvojice vládnou NHL?

Bratrské dvojice, to už v NHL není nic neobvyklého. I tak je to stále významný počin. Hned několik jich najdeme i v letošním ročníku NHL. Některé jsou produktivnější než ty druhé. Dnes se podíváme právě na nejproduktivnější bratrské dvojice v současné sezoně, nahlédneme však i do minulosti.

Jednoznačně nejproduktivnější jsou Matthew a Brady Tkachukové. Oba hájí barvy kanadských týmů a oba v nich hrají velkou roli. Mladší Brady už je kapitánem Ottawy, Matthew už čtvrtým rokem zástupcem v Calgary.

Mnohem lepší sezonu zažívá Matthew, jenž s Calgary míří do play off. Navíc přidává hordu bodů, zatím jich má 89. Brady ve slabším celku Senators překonal poprvé v kariéře padesátibodovou hranici. Součet jejich bodů činí 145.

S odstupem za nimi jsou mladíci z rodiny Hughesů. Jack z New Jersey a Quinn z Vancouveru budou za chvíli doplněni nejmladším bráchou, jenž už čeká v systému Devils. Zatím to však musí zvládat sami dva. A daří se jim to více než obstojně.

Quinn má na obránce parádní ofenzivní čísla, vyniká zejména v asistencích. Jack v New Jersey zažíval průlomovou sezonu. Tým táhnul, dával mu jiskru. Odrazilo se to i na bodech, pro jeho smůlu byl však v sezoně zraněný, ročník mu nyní ukončilo zranění kolene. 109 bodů stačí na druhé místo.

Bronzovou příčku drží díky devadesáti bodům bratři Stromeové. Dylan i Ryan jsou zavedenými jmény. Starší Ryan se v posledních letech stal nedílnou součástí Rangers, sednul si zejména s Artměmim Panarinem. I díky ruskému útočníkovi sbírá body po hrstech, letos jich má skoro padesát. Těsně pod stejným milníkem je i Dylan.

Na bratry, kteří ještě stále hrají v NHL, však ztrácí. Kupříkladu všichni Staalové dohromady mají 1851 bodů. Ti jsou ale tři. Aby to bylo fair, tak Jamie a Jordie Benn mají téměř devět set bodů, Marcus a Nick Foligno jsou pod 750.

A historie? Ta se klaní šesti bratrům Sutterům a jejich 2936 bodům. Úsměvná je druhá pozice, kde je Wayne a Brent Gretzky. Brent má na kontě čtyři bodíky, Wayne 2857.

