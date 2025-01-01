NHL.cz na Facebooku

Brankoviště Devils bez jedničky! Allen také nedochytal

16. října 9:30

Jakub Ťoupek

New Jersey se bude muset obejít bez své brankářské jedničky. Zkušený Jacob Markström utrpěl proti Columbusu zranění, které zatím klub dál nespecifikoval, chybět by však měl několik týdnů. V onom utkání ale nahradil Jakea Allena, kterého trápily křeče.

Hlavní kouč Sheldon Keefe potvrdil, že se u švédského brankáře nestalo nic vážného, pár týdnů ale rekonvalescence zabere. „Pravděpodobně bude chybět pár týdnů. Vzhledem k tomu, co se stalo, to však vnímám jako dobrou zprávu. V tuto chvíli to nepovažuji za příliš vážný problém, ale vyžádá si to nějaký čas,“ dodal Keefe.

Utkání s Columbusem začal v bráně Jake Allen, kterého ale sužovaly křeče a musel střídat. Jacob Markström na závěrečných 20 minut kanadského kolegu vystřídal a své druhé vítězství v sezóně zajistil osmi zákroky. 

Než se tak ale stalo, zdálo se, že si v závěrečných okamžicích utkání něco natáhl, když se před jeho brankou strhla rvačka. Blue Jackets se v posledních vteřinách zoufale snažili vyrovnat, a tak se hodně tlačili do brány. Švédský brankář se velmi pomalu zvedal, ale dohrál zbývajících 20 sekund. Poté rychle opustil hrací plochu a zamířil do kabin.

Bez Markströma v sestavě se očekává, že většinu práce převezme Jake Allen, Devils jako dvojku povolali z farmy Nica Dawse. Daws ve 24 letech zatím odchytal v NHL 52 utkání s úspěšností téměř 90 %. V minulé sezóně dostal nahoře 6 utkání úspěšností téměř 94 %.

Markströmovi vstup do sezóny nevyšel dle představ. Dosud nastoupil do tří utkání, vychytal dvě výhry, v průměru inkasoval 3,89 gólu na zápas a úspěšnost zákroků má 84,5 procenta. Zařazení Dawse do brankářské sestavy není pro Devils nic nového. V posledních několika letech pendloval mezi NHL a AHL. 

Listina zraněných tak nově čítá další jméno, kromě Stefana Noesena, Seamuse Caseyho a Jonathana Kovacevice se na marodku Devils zařadili Jacob Markström a Jevgenij Dadonov.

