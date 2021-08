Brankoviště beze změn. Tučňáci i nadále věří svým gólmanům

Že by měl Pittsburgh v bráně velkou jistotu, to se říct nedá. Na pozici gólmana dělají Penguins změny už delší dobu, ale zdá se, že brankařská dvojice je nyní konečně ustálena. Tedy alespoň dle slov generálního manažera klubu Rona Hextalla, kdysi také slavného brankáře. Do příští sezony tak půjde opět tandem Tristan Jarry a Casey DeSmith.

Trable s gólmany začaly už po sezoně 2016/17, kdy Penguins “podplatili“ Vegas, aby si v rozšiřovacím draftu vybrali Marca-André Fleuryho. Vsadili tak na Matta Murrayho, který sice plnil roli jedničky další tři roky, ovšem loni vedení Pittsburghu rozhodlo, že vsadí na jiné koně. Prostor dostali Jarry s DeSmithem.

Nedá se říct, že by úplně zklamali, ale například Jarrymu se play off vůbec nepovedlo. Čtyři prohry z šesti zápasů, 3,18 obdržených gólů na zápas a 88,8 % úspěšnost zákroků. S tímhle jednoduše nešlo uspět.

„Vím, jaké to je být gólmanem. V kariéře přijdou překážky a zklamání, které musíte překonat. Jsem si jistý, že se Jarry dostane zpátky do formy a po celou sezonu bude našim držákem,“ vložil do svého svěřence důvěru Hextall.

Jednu změnu ale Penguins přece jenom udělali. V průběhu týdne vyhodili trenéra brankařů. „Nový trenér snad přinese nějaké zlepšováky. Velkou roli hraje u gólmanů hlava, na tom zapracujeme“ dodal Hextall.

Casey DeSmith, druhý do party, ve vyřazovací části nemohl pomoci kvůli zranění. Základní část měl ale docela povedenou. Ze 17 utkání, do kterých nastoupil od začátku, jich vyhrál hned 11.

„V týdnu jsem ho už viděl na ledě, takže je zpátky,“ řekl Hextall a vyvrátil tím spekulace o tom, že zranění přetrvává. „Normálně chytal a vypadal skvěle. Chvilku jsem s ním mluvil, rekonvalescence jde dobře. Nepochybuji o tom, že bude na kemp stoprocentně připraven.“

Penguins sice do play off postoupili v každé z posledních patnácti sezon, jenže od roku 2017, kdy získali svůj poslední Stanley Cup, vyhráli jedinou sérii. I proto se ozývaly hlasy, že by měl Hextall přivést pořádného gólmana a opět obměnit brankoviště. To se ale určitě nestane.

„Potřebovali jsme změnu, tak jsme ji udělali. Ne u gólmanů, ale u jejich trenéra. Něco mi říkalo, že to mám udělat,“ zakončil Hextall.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+