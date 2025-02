Brankářská záhada: Kdo bude chytat proti Finsku? Cooper zatím mlčí

Po sobotní porážce 1:3 s USA se hokejovým éterem šířila otázka, jestli Kanada neprohrála kvůli Jordanovi Binningtonovi, který byl určen jako jednička. Trenér Jon Cooper však ve svém hodnocení gólmana nebyl příliš sdílný, takže ani nenaznačil, kdo bude chytat v klíčovém duelu proti Finsku.

Znamená to, že Binnington dostane další šanci v klíčovém zápase s Finskem? Možná ano, možná ne. Když se ho novináři v neděli ptali, koho pošle do branky, Cooper se jen tajemně usmál. „Vím, kdo bude chytat,“ odpověděl, ale jméno neprozradil. Dodal jen, že si chce se svými gólmany ještě promluvit.

Přestože nechtěl naznačit změnu, jeho vyjádření naznačovalo, že se alespoň nad touto variantou zamýšlí. Po sobotním duelu totiž nijak nebránil Binningtona, který si vyčítal smolný gól od Jakea Guentzela. Cooper místo toho vyzdvihl střelcovy schopnosti, což vypadalo, jako by dál věřil své brankářské jedničce. Přesto jeho neochota potvrdit Binningtona pro pondělní zápas nechává otevřená zadní vrátka pro Adina Hilla.

Je ale výměna brankáře dobrý nápad? To je sporné. Hill sice stejně jako Binnington vyhrál Stanley Cup, ale od té doby jeho výkony nejsou zdaleka tak přesvědčivé. Navíc nechytal od 6. února, kdy proti New Jersey pochytal 14 z 15 střel. Přesto se v neděli objevil na ledě při dobrovolném tréninku Kanady a snažil se dostat zpět do rytmu.

Spolu s ním bruslil i třetí gólman Sam Montembeault a také dvojice Cale Makar – Travis Konecny, která proti USA chyběla. Binnington zůstal na hotelu, kam tým dorazil až v šest ráno po zpožděném odletu z Montrealu. Možná šlo jen o zasloužený odpočinek, možná ale i o šanci vyčistit si hlavu po nepovedeném večeru.

Spoluhráči za ním však nadále stojí. „Je to bojovník,“ říká Travis Konecny. „Mnohokrát jsem proti němu hrál a nikdy se nevzdává. Vždycky máte pocit, že dokáže vytáhnout klíčový zákrok.“ Podobně hovoří i Montembeault: „Je to pro nás zápas o všechno a on má zkušenosti s takovými situacemi. Už chytal sedmý zápas finále Stanley Cupu a vyhrál ho.“

Binnington už ve středu pomohl Kanadě k výhře 4:3 nad Švédskem a i proti Američanům předvedl několik klíčových zákroků, zejména při střelách ze slotu. Jestli to bude stačit na další start, se teprve uvidí.

