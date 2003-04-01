NHL.cz na Facebooku

NHL

Brankáři v kleci i na střídačce? Komplet Češi! Poprvé v dějinách NHL, slavili Dostál s Mrázkem

19. listopadu 16:00

Tomáš Zatloukal

Je to jen další ilustrace toho, jaký luxus má Radim Rulík při skládání olympijské sestavy, pokud přijde řeč na gólmany. Vždyť jen v NHL jich nastoupilo v této sezoně už osm! Zápas mezi Kačery z Anaheimu a utažskými Mamuty pak nabídl hned polovinu z nich, dva v rolích náhradníků (Vítek Vaněček, Petr Mrázek) a dva v akci - Lukáš Dostál uspěl v "brněnském" duelu s Karlem Vejmelkou. Mimořádná událost neunikla v zámoří pozornosti, upozornil na ni i samotný kalifornský klub.

Ducks sdíleli na svých sítích fotku z rozbruslení.

Zachycuje v družném rozhovoru Vaněčka s Mrázkem. A doprovází ji popisek: "Všichni čtyři brankáři z Česka. Je to poprvé v historii NHL?"

Ano, je to tak. Domněnku potvrdil na svém účtu na X známý novinář Jeff Marek. Tandemy z tuzemských gólmanů byly totiž v minulosti velkou vzácností, první takový nabídlo, alespoň na papíře, až Los Angeles.

Za Kings v ročníku 2003/04 chytali Milan Hnilička s Romanem Čechmánkem.

Další dvojice, tentokrát už i v praxi? Saša Salák a Tomáš Vokoun u floridských Panterů o šest let později. V roce 2018 se pak krátce potkali Michal Neuvirth s Mrázkem v barvách Philadelphia Flyers. Později také Vejmelka a Josef Kořenář (Arizona Coyotes, 2021/22).

Až tato sezona prvně nabízí hned dva kluby, které sází na duo maskovaných Čechů. Navíc ne jako nouzové řešení, ale coby plánované jedničky a dvojky. Mrázek přišel coby ostřílený borec podpořit do Anaheimu kometu Dostála. Na farmu odsunul Villeho Hussa.

Vaněček zase doplnil Vejmelku v Utahu, kde neplánovali dát další příležitost Connoru Ingramovi.

Bylo otázkou času, kdy se tenhle kvartet postaví proti sobě. Stalo se tak, lehce symbolicky, 17. listopadu.

Při návratu anaheimského kapitána Radka Gudase do sestavy Kačerů.

Triumf nakonec zapsal Dostál, když byl Vejmelka v prodloužení krátký na střelu Olena Zellwegera (2:3). Bylo to pro něj deváté vítězství v aktuální základní části, čímž se mezi krajany odpoutal právě od Vejmelky.

Předvedl 16 zákroků, jeho protějšek čapající v opačném gardu 23.

Mimochodem, Mamuti už mají odehraný další mač, mezi tři tyče se tentokrát postavil Vaněček (prohra 2:3 po prodloužení se San Jose Sharks). To Ducks čeká měření sil s bostonskými Bruins až v noci na čtvrtek.

Nastoupí Dostál, nebo Mrázek? Vše nasvědčuje variantě A.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Dominance javorového listu. Kanadské draftové jedničky drtí NHL

19. listopadu 13:00

V Edmontonu hoří lavička. Oilers řeší, co dál s trenérem

19. listopadu 11:30

Malkin o budoucnosti i strachu z velkých změn: Nevidím se v jiném dresu

19. listopadu 10:00

Češi a Slováci: Dvorský se trefil proti Torontu, Hertl dvakrát asistoval

19. listopadu 7:49

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.