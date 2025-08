Brankáři, co byli nejblíž Vezině, a olympiáda? Kanada je klidně nechá doma

V hlasování o ceně pro nejlepšího maskovaného muže NHL skončil Logan Thompson letos čtvrtý. Darcy Kuemper se dostal dokonce mezi finalisty. Ani jeden ale neobdržel pozvánku do letního předolympijského kempu kanadské repre. Pod pět kruhů totiž mají jet jiní. Ti, co se podíleli na zisku premiérového titulu z 4 Nations Face-off.

Že by měla země javorového listu na klíčovém postu přetlak?

To se nedá tvrdit s neotřesitelnou jistotou, vždyť naposledy získal gólman z kolébky hokeje Vezinovu trofej v roce 2021. A dnes už nechytá, šlo o Marca-Andrého Fleuryho.

Před ním se pak radoval o pět let dříve Braden Holtby.

O prestižní ocenění se poslední roky ucházejí spíše Rusové či Američan Connor Hellebuyck. Vlast velikánů typu Patricka Roye, Kena Drydena či Martina Brodeura dalšího takového machra aktuálně nemá.

Kanada se obrací na borce, kteří zvládli jiný hodnotný počin.

Dotáhli svůj klub ke Stanley Cupu. Jordanu Binningtonovi se to povedlo v roce 2019, Adinu Hillovi pak předloni. V trojlístku pozvaných je doplňuje Samuel Montembeault.

Přesně jako v únoru, při úvodním turnaji čtyř národů.

Že je poučka o tom, že se vítězná sestava nemění, nedotknutelná? I tak je přehlédnutí Thompsona s Kuemperem, mimochodem vítězem stříbrného poháru z roku 2022, kdy si ale dost začapal i Pavel Francouz, přezíravé.

Oba měli v sezoně 24/25 lepší formu.

Kuemper už výraznější zkušenosti s národním týmem má (dvakrát byl na MS jedničkou, získal i světový titul), i Thompson by měl na co navázat, zároveň by se přiučil od zkušenějších parťáků.

Jenže do Itálie se nejspíš nepodívají.

Protože Binnington si vypiplal vizitku turnajového fantoma, kterého chcete mít v klíčových okamžicích na ledě. Rozeného vítěze. Pověst borce bez nervů má Hill. A Montembeault? Ten zazářil na mistrovství světa 2023, kdy ke zlatu pomohl úspěšností zákroků přes 93 procent.

A tak je Thompson blízko toho, že bude podruhé obrán o nominaci, kterou by si čistě výkonnostně zasloužil.

Mnozí čekali, že se ukáže na Four Nations Face-off, teď mu patrně dokonce ani vysoce kvalitně odčapané play-off nepomůže na největší sportovní svátek.

Jistě, nic není vytesané do kamene, Kanaďané mají ještě má spoustu času svůj kádr pro OH odladit.

Ale v tuhle chvíli je Thompsonova absence ekvivalentem toho, že by v českém nároďáku chyběl Lukáš Dostál.

Že za tím musí být něco víc? The Hockey News zmiňují, že koluje spekulace, že Thompsona nechtějí v kabině Bruce Cassidy s Petem DeBoerem, kteří budou v Miláně trenérskými asistenty.

Nemají s ním mít dobré zkušenosti z časů ve Vegas.

Tuto teorii podpořil i bývalý brankář a dnes televizní expert Steven Valiquette. „Je to o osobní rovině. U Golden Knights s ním měli velké plány, nikdy to nedopadlo. Čekal jsem, že Thompson bude na Four Nations Face-off chybět.”

A pravděpodobně zapíše další absence za pár měsíců.

Stejně jako Kuemper, jemuž se sice podařilo v základní části znamenitě oživit kariéru, ale play-off mu nesedlo a ani on nezabránil obratu v podání edmontonských Olejářů.

Navíc často marodí a chybí mu, i přes získané kolektivní pocty, aura neprůstřelné zdi ve zlomových okamžicích, a tak se jeho vynechání, byť za mořem označované i za neférové a šokující, dá snáze pochopit.

Některým schází na seznamu pozvaných do kempu více MacKenzie Blackwood.

Jak byste kanadské trio složili vy?

