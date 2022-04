Brankář Hamrla byl v QMJHL vyhlášen nováčkem měsíce

Osmnáctiletý český brankář Patrik Hamrla se minulý rok vydal z Karlových Varů do kanadské juniorské soutěže QMJHL a jeho výkony jdou nahoru. Za březen získal parádní ocenění!

Česká stopa mezi hvězdičkami měsíce bývá v kanadských juniorkách ojedinělou záležitostí, nicméně pro quebeckou ligu to v probíhajícím ročníku vůbec neplatí. Za říjen byl nejlepším nováčkem vyhlášen obránce David Špaček a za prosinec útočník Jakub Brabenec.

Březen nového roku pak vynesl radost dalšímu z českých talentů. Stejné ocenění získal gólman Patrik Hamrla!

„Tady je strašně velký rozdíl v tom, když se vyhrává – pak je tady strašně dobrá atmosféra a lidé kolem klubu se usmívají –, a když se naopak prohrává – druhý den je v šatně špatná nálada a nehrají se třeba ani písničky z reproduktorů,“ líčil v prosincovém rozhovoru brankář týmu Rimouski Océanic.

Už tehdy měl v nohou spoustu zápasů a zvykal si na náročnější program než v českých soutěžích. Se 32 starty patří k nejvytěžovanějším brankářům. Celkovou úspěšností zákroků 88,9 procenta sice ani v ofenzivně hrané lize neoslňuje, ale poslední měsíc mu vyšel výborně.

Félicitations à notre gardien Patrik Hamrla, nommé recrue du mois de mars au sein de la @LHJMQ!



Fiche : 4-2-0-0

Moyenne : 1.75

Pourcentage d’efficacité : .929%

Premier blanchissage ❌#TheHammer ?



— L'Océanic de Rimouski (@oceanicrimouski) April 5, 2022

Z šesti duelů, ve kterých chytal od začátku, dotáhl tým ke čtyřem výhrám a jen jednou měl horší než 90procentní úspěšnost. Poslední zápas března proti Victoriaville si pak osladil premiérovým čistým kontem v zámoří.

Zlínský odchovanec, jenž od ledna 2020 do loňského jara působil v juniorce i A-týmu Karlových Varů, patří mezi devítku českých hráčů a trojici brankářů v QMJHL. Všichni tři gólmani dostávají slušný prostor. Z největšího vytížení i nejlepších statistik se těší Jan Bednář – další bývalý talent karlovarského hokeje.

Bednář má na kontě 37 startů a s úspěšností 91,3 procenta figuruje na čtvrté příčce celkových statistik soutěže. Acadie-Bathurst Titan i díky němu bodovali už desetkrát v řadě a čerstvě si pojistili postup do play off, to Hamrlovu týmu chybí k definitivní pojistce kousek.

Ve stejné konferenci hrají i Charlottetown Islanders brankáře Olivera Šatného. Ten nastoupil ke 25 zápasům a z těch, které odchytal celé, odešel pouze třikrát poražen v základní hrací době! Charlottetown je jedním ze dvou nejlepších celků soutěže.

