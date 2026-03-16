Boston zvládl prodloužení v Buffalu, Edmonton odvrátil konec sezóny

29. dubna 6:41Radim Sochor
Bostonu a Edmontonu dnes hrozil konec sezóny. Oba týmy to ale zvládly a zahrají si zápas číslo 6 o setrvání v sérii. Vyrovnanou sérii mezi Stars a Wild dnes v Dallasu zvládla lépe Minnesota. Ta bude usilovat o to, aby na vlastním stadionu za dva dny slavila postup do další fáze play-off.
Hokejisté Bostonu dokázali otočit pátý zápas čtvrtfinálové série v Buffalu a vynutit si přesun zpět domů, kde se pokusí odčinit předchozí dvě prohry. Sabres udeřili po přesilovkové souhře hned ve 4. minutě, kdy se trefil Dahlin. Od té doby se ale již prosadit nedokázali. Elias Lindholm uprostřed řádné hrací doby šikovnou dorážkou vlastní střely z otočky vyrovnal a v prodloužení využil průnikovku jeho bratra Hampuse ze samostatného nájezdu blafákem David Pastrňák.
Jason Robertson znovu potvrdil svou kvalitu a vstřelil svůj pátý gól během pěti zápasů, zatímco Matt Duchene už zaznamenal během letošního play-off osmý kanadský bod, jenže z vítězství se radovali Wild a na ledě Dallasu vybojovali mečbol. Fantastické utkání odehrál hostující Kirill Kaprizov, který asistoval u prvních dvou gólů Minnesoty a poté pečetil její vítězství střelou do prázdné brány. Celkově během vyřazovací části vstřelil 17 gólů, což je nejvíce v historii organizace Wild.
Útočné síly Oilers se konečně probudily, a tak mohli Oilers slavit vítězství. Trefil se Hyman, Draisaitl nasázel dva góly a na oba mu přihrál McDavid. Edmonton tak odvrátil případnou "ostudu", která mu hrozila a vynutil si zápas číslo 6 na ledě Anaheimu, kde ho nečeká rozhodně nic lehkého.
Buffalo Sabres – Boston Bruins
1:2pp (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)
Stav série: 3:2
Branky a nahrávky
4. Dahlin (Zucker, Thompson) – 30. E. Lindholm, 70. Pastrňák (H. Lindholm)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 69:14
Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 69:14
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:19
David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:15
Tři hvězdy utkání
1. David Pastrňák (BOS) 1+0
2. Alex Lyon (BUF) 27 zákroků
3. Rasmus Dahlin (BUF) 1+0
Dallas Stars – Minnesota Wild
2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Stav série: 2:3
Branky a nahrávky
9. Heiskanen (J. Robertson, Duchene), 57. J. Robertson (Heiskanen, Rantanen) – 4. Zuccarello (Kaprizov, Hartman), 40. Boldy (Q. Hughes, Kaprizov), 48. McCarron (Trenin, Tarasenko), 58. Kaprizov (Boldy, J. Middleton)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 55:28
Jesper Wallstedt (MIN) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:47
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:16
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) 1+2
2. Matthew Boldy (MIN) 1+1
3. Jason Robertson (DAL) 1+1
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Stav série: 2:3
Branky a nahrávky
3. Podkolzin (Bouchard, Nugent-Hopkins), 9. Hyman (Nugent-Hopkins), 11. Draisaitl (Bouchard, McDavid), 31. Draisaitl (McDavid, Bouchard) – 29. Killorn (McTavish, C. Gauthier)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 6 zákroků, 3 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 10:13
Ville Husso (ANA) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 47:14
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Leon Draisaitl (EDM) 2+0
2. Connor Ingram (EDM) 29 zákroků
3. Vasilij Podkolzin (EDM) 1+0