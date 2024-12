Boston využil špatné formy Buffala, New Jersey vynulovalo Pittsburgh

Dalších jedenáct zápasů ze základní části je minulostí. Jaké byly výsledky?

Výkon Buffala nebyl tentokrát vůbec špatných a až do konce zápasu bylo ve hře o bodový zisk, nakonec ale znovu prohrálo. V 59. minutě dostal Bruins do vedení Morgan Geekie a následně se do prázdné branky trefil Brad Marchand.

New Jersey dominovalo v souboji s Pittsburghem. Svému soupeři dovolilo pouze dvanáct střel na branku a vyhrálo 3:0. Tři kanadské body si na své konto připsal Nico Hischier.

Detroitu se v noci nevydařila odveta s Montrealem a prohrál vysoko 1:5. Patrik Laine znovu úřadoval na přesilové hře a připsal si na své konto jeden gól. První hvězdou byl vyhlášen Juraj Slafkovský.

Nashville Predators - Los Angeles Kings

3:2pp. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)





Branky a nahrávky

15. L'Heureux (Nyquist, O'Reilly), 34. Marchessault (Josi, F. Forsberg), 62. Blankenburg (F. Forsberg) – 50. Byfield (Foegele, Gavrikov), 54. Laferriere (Danault, Edmundson).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Justus Annunen (NSH) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 61:03

Darcy Kuemper (LAK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 61:03



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Nick Blankenburg (NSH) - 1+0

2. Jonathan Marchessault (NSH) - 1+0

3. Zachary L'Heureux (NSH) - 1+0

Calgary Flames - Chicago Blackhawks

6:4 (2:0, 3:1, 1:3)





Branky a nahrávky

13. Huberdeau (Coleman), 14. Kadri, 31. Zary (Pelletier, Šarangovič), 33. Coronato (Huberdeau, Zary), 38. Coleman (Bean, Weegar), 60. Backlund (Coronato) – 31. Bedard (Hall, Bertuzzi), 41. Bertuzzi (Bedard, Hall), 52. Bertuzzi (Bedard, Teräväinen), 59. Michejev (N. Foligno, Teräväinen).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 28 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 32 – 36



Kdo se postavil do brankoviště?

Dustin Wolf (CGY) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 57:29



Česká a slovenská stopa

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 16, čas na ledě 14:42

Petr Mrázek (CHI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 57:29



Tři hvězdy utkání

1. Connor Zary (CGY) – 1+1

2. Jonathan Huberdeau (CGY) – 1+1

3. Connor Bedard (CHI) – 1+2

Edmonton Oilers - San Jose Sharks

3:2pp. (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)





Branky a nahrávky

8. Hyman (McDavid, Bouchard), 60. Ekholm (Perry, McDavid), 61. Draisaitl (McDavid, Bouchard) – 4. Kunin (Wennberg, Liljegren), 9. Rutta (Walman, Celebrini).

Statistika

Střely na bránu: 42 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:00

Jaroslav Askarov (SJS) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:15



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:21



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 0+3

2. Jaroslav Askarov (SJS) - 39 zákroků

3. Leon Draisaitl (EDM) - 1+0

Boston Bruins - Buffalo Sabres

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)





Branky a nahrávky

9. Coyle (Zadorov), 59. M. Geekie (Pastrňák, Lohrei), 60. Marchand (Pastrňák, McAvoy) – 39. Peterka (Zucker, Byram).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (BOS) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00

James Reimer (BUF) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:51

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:45

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24



Tři hvězdy utkání

1. Morgan Geekie (BOS) - 1+0

2. Joonas Korpisalo (BOS) - 19 zákroků

3. Charlie Coyle (BOS) - 1+0

Toronto Maple Leafs - New York Islanders

3:6 (1:3, 1:0, 1:3)





Branky a nahrávky

13. W. Nylander (Tavares, Ekman-Larsson), 26. W. Nylander (Kämpf, Knies), 54. McMann (Marner, McCabe) – 2. Cyplakov (Horvat, Holmström), 5. Horvat (Romanov), 17. Pageau (Anders Lee, Romanov), 46. George (Duclair, Mayfield), 51. Dobson (Holmström, Horvat), 58. Barzal (Anders Lee).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 0/0 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Joseph Woll (TOR) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 57:35

Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00



Česká stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (NYI) - 1+2

2. William Nylanders (TOR) - 2+0

3. Alexander Romanov (NY) - 0+2

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings

5:1 (3:1, 2:0, 0:0)





Branky a nahrávky

15. Slafkovský (Suzuki, Hutson), 16. J. Evans (Armia, A. Carrier), 20. Laine (Hutson, Suzuki), 23. Heineman (Dvorak), 34. Gallagher (Josh Anderson, Savard) – 7. Veleno (Berggren, Seider).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00

Alex Lyon (DET) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:29



Tři hvězdy utkání

1. Juraj Slafkovský (MTL) - 1+0

2. Jake Evans (MTL) - 1+0

3. Emil Heineman (MTL) - 1+0

New Jersey Devils - Pittsburgh Devils

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)





Branky a nahrávky

38. Noesen (Hischier, Meier), 48. Hischier (Hamilton, Dillon), 59. Meier (Bratt, Hischier).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 12 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 14 –12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (NJD) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:05



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:07

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:46



Tři hvězdy utkání

1. Stefan Noesen (NJD) - 1+0

2. Jacob Markström (NJD) – 12 zákroků

3. Nico Hischier (NJD) - 1+2

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets

5:4pp. (0:1, 0:1, 4:2 - 1:0)





Branky a nahrávky

47. Frost (Tippett, Konecny), 49. Cates (Foerster, York), 52. Frost (Tippett, Konecny), 59. Foerster (Konecny, Tippett), 64. Tippett (Cates) – 16. Olivier (K. Johnson), 28. Pyyhtiä (Kuraly), 51. Marčenko (Voronkov, Provorov), 56. Christiansen (Voronkov).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 63:12

Elvis Merzļikins (CBJ) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 63:30



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Owen Tippett (PHI) – 1+3

2. Morgan Frost (PHI) – 2+0

3. Dmitrij Voronkov (CBJ) – 0+2

Winnipeg Jets - Minnesota Wild

5:0 (2:0, 1:0, 2:0)





Branky a nahrávky

7. Ehlers (Connor, Morrissey), 18. M. Barron (Iafallo, Lowry), 26. Pionk (Perfetti, Niederreiter), 43. Perfetti, 48. Naměstnikov (Pionk, Perfetti).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 19 | Přesilová hra: 2/5 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Jesper Wallstedt (MIN) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 59:44



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) - 19 zákroků

2. Cole Perfetti (WPG) - 1+2

3. Neal Pionk (WPG) - 1+1

Vancouver Canucks - Ottawa Senators

4:5pp. (2:2, 1:2, 1:0 - 0:1)





Branky a nahrávky

19. Boeser (Q. Hughes, Di Giuseppe), 20. Q. Hughes (Garland, J. Miller), 34. DeBrusk (Q. Hughes, T. Myers), 56. Boeser (P. Suter, Di Giuseppe) – 2. Giroux (Chabot), 17. Pinto (Amadio, Cousins), 25. Pinto (Sanderson, Batherson), 36. Norris (Giroux, Sanderson), 61. Sanderson (Stützle, Pinto).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (VAN) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 60:15

Leevi Meriläinen (OTT) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 60:15



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jake Sanderson (OTT) - 1+2

2. Quinn Hughes (VAN) - 1+2

3. Shane Pinto (OTT) - 2+1

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken

6:2 (3:1, 0:0, 3:1)





Branky a nahrávky

13. Kolesar (Olofsson, McNabb), 14. Howden (Eichel), 18. Hague (Stone, Eichel), 49. W. Karlsson (Kolesar), 52. Hanifin (Stone, Pearson), 59. Stone (Howden) – 3. Dunn (Bjorkstrand, Stephenson), 54. Schwartz (Wright, Stephenson).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (VGK) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 57:45



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:56



Tři hvězdy utkání

1. Keegan Kolesar (VGK) - 1+1

2. William Karlsson (VGK) - 1+0

3. Nicolas Hague (VGK) - 1+0

