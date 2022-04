Boston v prodloužení vyzrál na Tampu, Colorado uspělo ve Winnipegu

V noci na sobotu se v zámoří odehrálo pět zápasů a hned tři skončily remízou! V jednom z nich v prodloužení uspěli hokejisté Bostonu, kteří vyhráli na ledě Tampy. Dále bylo v prodloužení úspěšné Colorado ve Winnipegu a St. Louis v domácím prostředí proti Minnesotě.

TAMPA BAY LIGHTNING - BOSTON BRUINS

1:2pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Boston uspěl na ledě Tampy

Byla to pořádná bitva, ve které zářili především brankáři! Lépe si nakonec vedl hostující Linus Ullmark, který inkasoval pouze jednou a pomohl svému týmu k výhře po prodloužení. Rozhodující branku vstřelil Charlie Coyle.

Branky a nahrávky

24. Bellemare (Perry, Rutta) – 21. DeBrusk (Marchand, Bergeron), 64. Coyle (DeBrusk, McAvoy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 37 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 63:13

Linus Ullmark (BOS) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 63:37



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:00

Jan Rutta (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:17

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:48

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:29

Tři hvězdy utkání

1. Charlie Coyle (BOS) - 1+0

2. Linus Ullmark (BOS) - 28 zákroků

3. Andrej Vasilevskij (TBL) - 35 zákroků

FLORIDA PANTHERS - BUFFALO SABRES

4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Panthers otočili duel v Buffalu

Buffalo začalo tento zápas velmi dobře a v první třetině vstřelilo tři branky a vypracovalo si dvoubrankové vedení. Florida ho ve druhé části dokázala smazat a v poslední minutě zápasu rozhodla o svém vítězství.

Branky a nahrávky

9. Giroux (Huberdeau, Reinhart), 30. Hörnqvist (Montour, Luostarinen), 35. Reinhart (Barkov, Giroux), 60. Bennett (Barkov, Montour) – 7. Olofsson (Krebs, Jokiharju), 9. Pysyk, 16. Skinner (Thompson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 22 | Přesilová hra: 2/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergei Bobrovkij (FLA) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00

Dustin Tokarski (BUF) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 59:34



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Sam Bennett (FLA) - 1+0

2. Claude Giroux (FLA) - 1+1

3. Sam Reinhart (FLA) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Islanders vyloupili Carolinu

Nebyla to žádná ofenzivní bitva. Islanders zodpovědnou hrou v obraně eliminovali veškerou sílu svého soupeře a nakonec zápas dovedli do zdárného konce. Hurricanes bojovali až do posledních sekund, vyrovnat ale nedokázali.

Branky a nahrávky

60. Trocheck (Aho, DeAngelo) – 29. Pageau (Martin, Palmieri), 60. Palmieri (Parise).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 21 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:07

Ilja Sorokin (NYI) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:45



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:31

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:38

Tři hvězdy utkání

1. Kyle Palmieri (NYI) – 1+1

2. Vincent Trocheck (CAR) – 1+0

3. Ilja Sorokin (NYI) – 20 zákroků

ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD

4:3pp. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Důležitá výhra pro St. Louis

St. Louis dokázalo vyzrát na svého divizního soupeře, porazilo ho v prodloužení a v tabulce má nyní stejně bodů jako Minnesota. Pokud se nestane nic zásadního, tak oba týmy uvidíme v play-off a pravděpodobně se utkají i v prvním kole!

Branky a nahrávky

5. Bučněvič (Thomas, Faulk), 45. Faulk (Leddy), 51. Schenn (Barbašev), 62. Thomas (Tarasenko, Parayko) – 19. Fiala (Jost), 31. Kaprizov, 41. Middleton (Spurgeon, Eriksson Ek).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 38 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 61:27

Cam Talbot (MIN) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 61:27



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

1. Robert Thomas (STL) - 1+1

2. Justin Faulk (STL) - 1+1

3. Brayden Schenn (STL) - 1+0

WINNIPEG JETS - COLORADO AVALANCHE

4:5pp. (2:1, 0:2, 2:1 - 0:1)

Jets vybojovali s Coloradem bod

Winnipeg ukázal bojovnost a v poslední minutě dokázal zápas srovnat a vynutit si prodloužení. V něm o výhře Colorada rozhodl Cale Makar. Další vítězství si na své konto připsal Pavel Francouz.

Branky a nahrávky

11. Scheifele (Ehlers, Stastny), 18. Ehlers (Scheifele), 57. Scheifele (Morrissey), 60. Ehlers (Dubois, Stastny) – 6. Aube-Kubel (Newhook, Manson), 24. Burakovsky (Makar, Byram), 30. Johnson (Newhook, Sturm), 45. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 63. Makar (Rantanen, MacKinnon).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 60:30

Pavel Francouz (COL) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 62:42



Československá stopa v utkání

Pavel Francouz (COL) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 62:42

Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) - 2+1

2. Mark Scheifele (WPG) - 2+1

3. Nathan MacKinnon (COL) - 1+1

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

