Boston v nesnázích. Pět hráčů je na covid listině, včetně Krejčího a Pastrňáka

Sezóna se pro Bruins nevyvíjí dobře a tohle je to poslední, co výsledkově stagnující celek potřeboval. Do šatny Bostonu zavítal korona virus.

První odpadl Sean Kuraly. Po něm zahlásil klub v pátek další čtyři hráče, kteří jsou na základě covid protokolu postaveni mimo hru - Jake DeBrusk, David Krejčí, David Pastrňák a Craig Smith. Po složitých dohadech sice Boston nakonec nastoupil ke čtvrtečnímu utkání s Buffalem, sobotní už ale bylo odloženo a totéž se stane s úterním duelem s Islanders.

Všech pět hráčů je momentálně herně nezpůsobilých a podle boston.com neodcestovalo s týmem z Buffala zpátky do Bostonu. Vrátí se odděleně. Sobotní klubové prohlášení neupřesňuje, zda se hráči vrátí jako skupinka nebo individuálně. Ujišťuje ale, že veškerý postup je komunikován s ligou a Hráčskou asociací.

Kuraly byl jako jediný pozitivně testován a vynechal proto už čtvrteční duel. Ostatní jsou v karanténě preventivně, pravděpodobně na základě kontaktu s nakaženým nebo projeveným symptomům. Kluby nemusí tyto informace zveřejňovat. DeBrusk byl shodou okolností na covid listině nedávno, vynechal proto sobotní zápas s Rangers. V pondělí proti Pittsburghu už v sestavě byl.

Zbylé trio bylo docela ve formě. Krejčí se ocitl mimo jen den poté, co zaznamenal 700. bod v NHL. Smith zrovna přetrhl desetizápasový gólový půst. David Pastrňák skóroval v obou posledních duelech.

Jako úplně první z hráčů Bostonu se ocitnul na covid listině v úvodu sezóny Karson Kuhlman. Před dvojzápasem s Washingtonem odpadl 3. března Charlie Coyle, který se vrátil o dva dny později. Teď je to poprvé, kdy Bruins takto řeší větší počet hráčů.

Jisté je, že vedle pátečního utkání s Buffalem mají Bruins odložený také úterní zápas s Islanders. Stejný soupeř je čeká ve čtvrtek. Pokud nezačnou přibývat další pozitivní, ve středu se mužstvo vrátí k tréninku a ve čtvrtek odehraje plánovaný zápas.

Už jen dva odložené duely jsou ale pro Bruins komplikací. Zahustí totiž tak notně hustý program. Pokud NHL neposune konec základní části, plánovaný na 8. května, musí Boston odehrát do jejího skončení 28 zápasů ve 45 dnech. Úlevou budiž, že jestli se ve čtvrtek vrátí do hry, čeká Medvědy sedm po sobě jdoucích domácích utkání.

