Boston smázl Toronto, Colorado ukončilo vítěznou sérii Ducks

12. listopadu 6:25
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo hned devět zápasů. Boston si připsal další vítězství, naopak Colorado sérii Ducks ukončilo.
Boston na svého soupeře vlétl ve velkém stylu, už v páté minutě otevřel skóre Pavel Zacha. Na to, na co čekali všichni čeští fanoušci, se stalo až v minutě jednadvacáté, David Pastrňák vstřelil gól číslo 400! V padesáté minutě přidal ještě jeden a stal se zaslouženě první hvězdou zápasu. Toronto odjíždí z Bostonu s prázdnou, navíc se zranil Stolarz i Matthews.
Anaheim táhl sérii sedmi vítězství v řadě, dnes na ní ale nedokázal navázat. Byť šlo o velmi vyrovnaný duel, Colorado nakonec zvítězilo 4:1 i díky trefě Martina Nečase. Hlavní hvězdou ale byl vyhlášen brankář Wedgewood s pětatřiceti úspěšnými zákroky.
Boston Bruins – Toronto Maple Leafs
5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
5. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 10. H. Lindholm (Lohrei, Eyssimont), 18. Steeves (H. Lindholm), 21. Pastrňák (M. Geekie, McAvoy), 50. Pastrňák (Kastelic, Jeannot) – 7. Lorentz, 39. McMann (Domi, Rielly), 44. Ekman-Larsson (N. Robertson, Nylander)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 3/6 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:53
Anthony Stolarz (TOR) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 20:00
Dennis Hildeby (TOR) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 37:20
Česká stopa
David Pastrňák (BOS) – 2+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:08
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:39
Tři hvězdy utkání
1. David Pastrňák (BOS) 2+1
2. Hampus Lindholm (BOS) 1+1
3. Charlie McAvoy (BOS) 0+2
Montreal Canadiens – Los Angeles Kings
1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Branky a nahrávky
20. Josh Anderson (L. Hutson, J. Evans) – 22. Edmundson (B. Clarke, Kopitar), 25. Byfield (Edmundson, Kempe), 26. Fiala (Laferriere, Byfield), 52. Armia, 56. Foegele (Danault)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Montembeault (MTL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84%, odchytal 59:39
Darcy Kuemper (LAK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:12
Tři hvězdy utkání
1. Quinton Byfield (LAK) 1+1
2. Anže Kopitar (LAK) 0+1
3. Joel Armia (LAK) 1+0
Ottawa Senators – Dallas Stars
2:3pp (2:0, 0:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky
1. Batherson (Sanderson), 9. Jensen (Amadio, Giroux) – 37. Rantanen (J. Robertson), 48. J. Robertson (Rantanen, Heiskanen), 64. Hintz (J. Robertson, Heiskanen)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 63:04
Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 63:04
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:56
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) – 1+2
2. Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků
3. Linus Ullmark (OTT) – 30 zákroků
Carolina Hurricanes – Washington Capitals
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
34. Ehlers (Blake, Gostisbehere) – 6. Duhaime (Frank, Dowd), 26. D. Strome (Ovečkin, Carlson), 46. Chychrun (Leonard, Carlson), 60. Ovečkin (Beauvillier)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 17 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 54:50
Logan Thompson (WSH) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 7, čas na ledě 17:11
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) 30 zákroků
2. John Carlson (WSH) 0+2
3. Nikolaj Ehlers (CAR) 1+0
St. Louis Blues – Calgary Flames
3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky
11. Holloway (Faulk, Suter), 14. Kessel (Sundqvist), 28. N. Walker (Toropčenko, Sundqvist) – 35. Coronato (Pachal), 35. Andersson (Backlund)
Statistiky
Střely na bránu: 31 – 40 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00
Dustin Wolf (CGY) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:16
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:58
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:23
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Binnington (STL) 38 zákroků
2. Nathan Walker(STL) 1+0
3. Oskar Sundqvist (STL) 0+2
Minnesota Wild – San Jose Sharks
1:2pp (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky
26. Boldy (Zuccarello, Buium) – 52. W. Smith (Celebrini, Toffoli), 63. Graf (Celebrini, S. Dickinson)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 18 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MNS) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 62:41
Jaroslav Askarov (SJS) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 62:14
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MNS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 9:47
Tři hvězdy utkání
1. Collin Graf (SJS) 1+0
2. Matthew Boldy (MNS) 1+0
3. Macklin Celebrini (SJS) 0+2
Colorado Avalanche – Anaheim Ducks
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
1. Lehkonen (MacKinnon, C. Makar), 32. Landeskog (Ničuškin, Malinski), 48. Nečas (Lehkonen, MacKinnon), 58. Kelly (MacKinnon, Nelson) – 19. Leo Carlsson (Trouba, Terry)
Statistika
Střely na bránu: 36 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:46
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:56
Lukáš Dostál (ANA) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:46
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) 35 zákroků
2. Nathan MacKinnon (COL) 0+3
3. Artturi Lehkonen (COL) 1+1
Vancouver Canucks – Winnipeg Jets
3:5 (2:3, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky
11. Sherwood (Q. Hughes), 12. DeBrusk (Q. Hughes, Elias Pettersson), 59. Boeser (Elias Pettersson, Q. Hughes) – 5. Lowry (Morrissey, Perfetti), 15. Morrissey, 15. Niederreiter (Lowry, Iafallo), 41. Vilardi (Connor, Morrissey), 60. Iafallo (Niederreiter, Stanley)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 36:44
Thatcher Demko (VAN) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 20:00
Connor Hellebuyck (WPG) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:27
Tři hvězdy utkání
1. Josh Morrissey (WPG) 1+2
2. Quinn Hughes (VAN) 0+3
3. Connor Hellebuyck (WPG) – 30 zákroků
Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets
1:2sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
17. Winterton (Meyers, Oleksiak) – 39. Fantilli (Marčenko, Monahan), rozh. náj. Coyle
Statistika
Střely na bránu: 23 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Matt Murray (SEA) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 64:54
Jet Greaves (CBJ) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Charlie Coyle (CBJ) – 1+0
2. Matt Murray (SEA) – 33 zákroků
3. Ryan Winterton (SEA) – 1+0
