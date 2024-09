Boston se chystá na pohotovostní režim. Kritickým termínem je začátek prosince

Situace kolem Jeremyho Swaymana nutí vedení Bostonu reagovat. Jednání o nové smlouvě se zadrhla a generální manažer Don Sweeney začíná tušit, že začátek nové sezony bude muset jeho tým absolvovat v „pohotovostním“ režimu. Za tím účelem byl dokonce na zkoušku pozván zkušený brankář z AHL Kasimir Kaskisuo, třicetiletý borec, jenž v NHL doposud nastoupil do dvou zápasů.

Ne, Kaskisuo není mužem, který by měl mít pevnou pozici na střídačce Bruins během absence Swaymana. Boston počítá s tím, že než se vyřeší situace s budoucí brankářskou jedničkou, bude chytat tandem Joonas Korpisalo a Brandon Bussi. Kaskisuo by mohl mít roli případného záskoku z nižší ligy pro chvíle nouze.

Pro Boston se nejedná o ideální situaci. Nedá se však dělat nic jiného. Swayman chce deset milionů ročně, Sweeney nechce dát víc než osm milionů. Dokud se nenajde shoda, Swayman se rozhodl u týmu nehlásit, jak poodhalil generální manažer.

„Rozhodl se počkat, a to oprávněně, dokud nebude uzavřena smlouva,“ řekl Sweeney. „Naším záměrem je pokračovat v jednání o smlouvě. Jsem zklamaný, že když si na místě generálního manažera stanovíte věci jako prioritu, snažíte se toho co nejlépe dosáhnout, a pak se to nedaří,“ přiznal.

Swayman má po odchodu Linuse Ullmarka plnit roli jasné jedničky Bostonu. Podle plánu navíc po mnoho let. Jenže už jednání o kontraktu, který toho má být zárukou, selhává. Problémem především je, že požadavky Swaymana Bruins nedokážou pokrýt, protože ani nemají dostatek prostoru pod platovým stropem.

A tak se jednání zasekla, což přidělává vrásky zejména na čele Sweeneyho. Prozatím tak bylo určeno, že Bruins půjdou do přípravného kempu v pohotovostním režimu bez své jedničky. Sázet se bude na Korpisala, jemuž bude záda krýt Bussi.

Na jak dlouho se tak stane? To je otázka, která trápí řadu fanoušků této organizace. Možnost, že by Swayman stihl začátek sezony 8. října, je vysoce nepravděpodobná.

Ač se Sweeney snaží nepropadat panice, je tu určitý kritický termín, do něhož se musí podařit Swaymana podepsat. Jinak přijde o celou sezonu. Tím termínem je 1. prosinec. „Jsem optimistický, protože myslím, že se dokážeme do prvního prosince dohodnout,“ vyjádřil se manažer.

Z jeho slov je patrné, že k dohodě se obě strany zatím nepřibližují, ale věří, že se to snad stihne. Není to přitom pouze v zájmu Bostonu, ale také samotného Swaymana. Ve svém věku rozhodně nechce prosedět rok na gauči a nechytat v NHL, ve které si buduje jméno.

„Každý den, kdy je Jeremy mimo hru, ubližuje našemu týmu a ubližuje také jemu kvůli přípravě, kterou bychom s ním chtěli udělat a kterou potřebuje udělat,“ řekl Sweeney. „Ale nezabrání nám to v tom, abychom snad našli společnou řeč a zvládli to. Věřím, že se do 1. prosince objeví, protože všichni chceme, aby hrál hokej a náš tým byl lepší,“ dodal.

