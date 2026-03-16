Boston rozstřílel Winnipeg, Minnesota padla s Chicagem

20. března 6:42Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo hned jedenáct zápasů. Nejvíce branek padlo v Columbusu, kde Blue Jackets přestříleli Rangers 6:3. Jak dopadla ostatní utkání?
Boston potvrdil roli favorita a doma rozstřílel Winnipeg vysoko 6:1. Velkou zásluhu na tom mají i oba čeští borci, kteří si připsali shodně 1+1. Boston tak udělal další důležitý krok směrem za play-off.
Minnesota už má play-off sice skoro jisté, dnes ale zaváhala a nestačila doma na Chicago. Velmi vyrovnaný duel rozhodl ve 32. minutě Bedard, Chicago zvítězilo na ledě Minnesoty 2:1.
Lídři Atlantické divize, Buffalo a Tampa Bay, dnes naopak nezaváhali. Buffalo veze dva body ze San Jose po hladké výhře 5:0, Tampa vyhrála ve Vancouveru rovněž jednoznačně, přesněji 6:2.
Boston Bruins – Winnipeg Jets
6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky
15. Pastrňák, 27. Reichel, 39. Arvidsson (Zacha, Mittelstadt), 44. Zacha (Mittelstadt, Arvidsson), 56. Minten (Pastrňák, Peeke), 59. Aspirot (M. Geekie, Reichel) – 46. J. Toews (Salomonsson, Lambert)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Connor Hellebuyck (WPG) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 14:55
Pavel Zacha (BOS) – 1+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) 23 zákroků
2. Pavel Zacha (BOS) 1+1
3. Viktor Arvidsson (BOS) 1+1
Ottawa Senators – New York Islanders
3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky
31. Pinto (Kleven, Matinpalo), 46. Foegele (Zetterlund, Gilbert), 60. B. Tkachuk (Spence, Batherson) – 25. M. Schaefer (Pulock, Horvat), 43. B. Schenn (Holmström, Mayfield)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 18 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
James Reimer (OTT) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00
Ilja Sorokin (NYI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:55
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:46
Tři hvězdy utkání
1. Brady Tkachuk (OTT) 1+0
2. Warren Foegele (OTT) 1+0
3. Thomas Chabot (OTT) 0+0
Detroit Red Wings – Montreal Canadiens
3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky
43. Compher (P. Kane, DeBrincat), 57. DeBrincat, 60. Copp (DeBrincat) – 38. Slafkovský (Caufield, Suzuki)
Statistiky
Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:25
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:52
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:25
Tři hvězdy utkání
1. Alex DeBrincat (DET) 1+2
2. J. T. Compher (DET) 1+0
3. Juraj Slafkovský (MTL) 1+0
Columbus Blue Jackets – New York Rangers
6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky
15. Lundeström (Jenner), 20. Garland (Werenski), 28. Jenner (Heinen, Provorov), 36. Fantilli (Werenski, Marčenko), 47. Severson (C. Sillinger, Werenski), 58. Fantilli (Monahan) – 6. Trocheck, 25. Zibanejad (Lafrenière, Perreault), 41. Lafrenière (Fox, Zibanejad)
Statistika
Střely na bránu: 37 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:01
Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 59:44
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0 čas na ledě 7:23
Tři hvězdy utkání
1. Zach Werenski (CBJ) 0+3
2. Boone Jenner (CBJ) 1+1
3. Adam Fantlli (CBJ) 2+0
Minnesota Wild – Chicago Blackhawks
1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
36. Sturm (Haight, Faber) – 17. Michejev (Mangiapane), 32. Bedard
Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 18 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MNS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 57:57
Spencer Knight (CHI) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:45
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Connor Bedard (CHI) 1+0
2. Spencer Knight (CHI) 28 zákroků
3. Michael McCarron (MNS) 0+0
Nashville Predators – Seattle Kraken
3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
7. Ufko (Skjei, F. Forsberg), 28. O'Reilly (F. Forsberg, Stamkos), 59. F. Forsberg – 19. Gaudreau (Stephenson, Kakko)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:58
Joey Daccord (SEA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 58:14
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Justus Annunen (NSH) 25 zákroků
2. Ryan Ufko (NSH) 1+0
3. Ryan O'Reilly (NSH) 1+0
Edmonton Oilers – Florida Panthers
0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
12. Reinhardt (Mike Benning), 20. Greer (Mike Benning, Rodrigues), 35. Lundell (Bennett, Rodrigues), 56. Verhaeghe (M. Tkachuk, Bennett)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergei Bobrovsky (FLA) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Connor Ingram (EDM) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53
Tři hvězdy utkání
1. Mike Benning (FLA) 0+2
2. Sergei Bobrovsky (FLA) 21 zákroků
3. Gustav Forsling (FLA) 0+0
Vancouver Canucks – Tampa Bay Lightning
2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Branky a nahrávky
33. Öhgren (Boeser, Rossi), 48. L. Karlsson (Rossi) – 18. Guentzel (D'Astous, McDonagh), 21. D. Raddysh (Kučerov, Cirelli), 25. Gourde (D. Raddysh, Holmberg), 26. Kučerov (Černák, Cirelli), 48. Cirelli (Hagel, Černák), 51. Hagel (Kučerov, Moser)
Statistika
Střely na bránu: 21 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00
Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:55
Erik Černák (TBL) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:05
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) 1+2
2. Anthony Cirelli (TBL) 1+2
3. Darren Raddysh (TBL) 1+1
Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky
3. Keller (Marino, Schmidt), 7. Keller (Crouse, Schmaltz), 9. McBain (Hayton, Sergačov), 60. Hayton (Stenlund)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 0 zákroků, 3 OG, úspěšnost 0 %, odchytal 08:12
Akira Schmid (VGK) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 50:02
Karel Vejmelka (UTA) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:57
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:28
Karel Vejmelka (UTA) – 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:57
Tři hvězdy utkání
1. Karel Vejmelka (UTA) 28 zákroků
2. Clayton Keller (UTA) 2+0
3. Barrett Hayton (UTA) 1+1
San Jose Sharks – Buffalo Sabres
0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Branky a nahrávky
30. Östlund (Doan, Stanley), 30. Carrick (Dahlin, Benson), 31. Dahlin (Zucker, Samuelsson), 41. T. Thompson (Krebs, Tuch), 57. Carrick (Stanley, Metsa)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 16 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 60:00
Alex Lyon (BUF) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:16
Tři hvězdy utkání
1. Mattias Samuelsson (BUF) 1+1
2. Rasmus Dahlin (BUF) 1+1
3. Alex Lyon (BUF) 23 zákroků
Los Angeles Kings – Philadelphia Flyers
3:4sn (1:0, 1:3, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky
20. Byfield (T. Moore, Laferriere), 21. Kopitar (B. Clarke, Panarin), 51. Panarin (Laughton) – 21. Konecny (Ristolainen, Bump), 25. Cates (Mičkov, Ristolainen), 27. Sanheim (Cates, Mičkov), rozh. náj. Zegras
Statistika
Střely na bránu: 25 – 20 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 64:15
Samuel Ersson (PHI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Noah Cates (PHI) 1+1
2. Matvej Mičkov (PHI) 0+2
3. Artěmij Panarin (LAK) 1+1