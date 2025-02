Boston řeší přestupy, ale neví, jakým směrem. Hrozí i odchod Marchanda

Boston Bruins byli pod vedením generálního manažera Dona Sweeneyho téměř každý rok aktivními kupci na přestupovém trhu. Letos je ale situace jiná. Bruins se nacházejí mimo postupové příčky do play-off a jejich strategie před uzávěrkou přestupů zůstává nejasná.

Po středeční porážce 2:3 s New York Rangers Sweeney přiznal, že klub stojí na křižovatce a nemusí nutně být kupcem.

„Letos jsme nevstoupili do sezony tak, jak bychom si přáli. Jsme uprostřed boje,“ uvedl Sweeney. „Každý rok je to pro generálního manažera složité rozhodování – musíte testovat, co je na trhu, co je dostupné a jak můžete tým vylepšit.“

Prezident Bruins Cam Neely už v polovině ledna naznačil, že klub zvažuje dvě různé strategie.

„Musíme se podívat na dvě cesty. Jedna znamená, že budeme kupovat. Druhá, že provedeme menší přestavbu," vysvětlil Neely. „Stále věříme, že máme tým na play-off. Zároveň ale nechceme udělat krok, který by sice pomohl do budoucna, ale poškodil nás v současnosti.“

Pokud Boston neudrží tempo a rozhodne se spíše prodávat, na trhu by mohlo být několik zajímavých hráčů. Mezi nimi i kapitán Brad Marchand.

Podle Elliotte Friedmana ze Sportsnetu už není jeho budoucnost v Bostonu jistá. „Pokud se Bruins začnou potápět, bude mě zajímat, kam situace s ním bude směřovat,“ řekl Friedman v podcastu 32 Thoughts. „Ještě nedávno jsem si nemyslel, že by Marchand mohl odejít, ale teď už si tím nejsem tak jistý.“

Šestatřicetiletý Marchand hraje poslední sezonu osmileté smlouvy na 49 milionů dolarů s ročním platem 6,125 milionu. Se 43 body (19+24) ve 56 zápasech je druhým nejproduktivnějším hráčem Bruins. Pokud by se stal dostupným, byl by jedním z největších jmen letošní uzávěrky přestupů a lákavou posilou pro týmy s ambicí na Stanley Cup.

Sám Marchand se k možnému odchodu vyjádřil po porážce 2:6 s Winnipegem: „Nijak se tím netrápím. Klub udělá rozhodnutí, která považuje za nejlepší. Já nad tím kontrolu nemám.“

