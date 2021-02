Boston přišel na měsíc o beka z elitní dvojice. Vrátit se má Zbořil

Obranné řady Bostonu Bruins to v posledních dvou týdnech pořádně schytávají. Nejnovějším problémem je zranění elitního obránce Jeremyho Lauzona, jenž nastupuje v první obranné dvojici s Charliem McAvoyem. Lauzon je už po operaci ruky, se kterou bude marodit přinejmenším měsíc. Vrátit by se však už v noci na pátek mohl Jakub Zbořil.

Lauzon se zranil během víkendového venkovního utkání s Philadelphií, proti které odehrál jen jedno střídání. Výsledek tohoto pobytu na ledě byl zlomená kost v levé ruce, se kterou se ve středu musel podrobit operaci.

Kanadský obránce přitom patří na soupisce Bruins ke klíčovým hráčům. Po odchodu Cháry a Kruga se posunul do elitní obranné dvojice a vedle McAvoye odehraje v průměru 18 minut a 32 sekund na zápas.

Podle nejnovějších informací bude stav Lauzona přehodnocen za čtyři týdny. Do té doby setrvá s jistotou na marodce, kterou má Boston přeplněnou obránci. Na té vedle Lauzona figurují ještě Matt Grzelcyk, Jakub Zbořil a Kevan Miller.

Dobrou zprávou pro Bruins je to, že by se už v noci ze čtvrtka na pátek měl do sestavy vrátit Zbořil. Český obránce vynechal poslední dva zápasy kvůli zranění v horní polovině těla, ale proti Islanders by měl opět vyztužit defenzivu svého týmu.

Návrat pomalu chystá i Grzelcyk, jenž v této sezoně stihl odehrát jen šest zápasů a od 10. února se na ledě nepředstavil. Je však s týmem na jeho cestě do New Yorku. Do New Yorku naopak neodcestoval Miller, jenž má nadále problémy s kolenem a minimálně do 4. března, kdy Boston bude hrát doma s Washingtonem, se na led nedostane.

