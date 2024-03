Boston přehrál Vegas, Detroit padl s Islanders. Vítěznou sérii prodloužil Nashville

Noc na pátek nabídla v kanadsko-americké NHL dohromady dvanáct utkání. Radoval se například Boston, který díky hattricku Morgana Geekieho zdolal Vegas 5:4. Jak dopadly další zápasy?

BOSTON BRUINS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

5:4 (3:0, 1:3, 1:1)

Geekie zastoupil Pastrňáka

Hrdinou utkání mezi Bostonem a Vegas se stal domácí útočník Morgan Geekie, jenž soupeři z Vegas nastřílel hattrick. Zásluhu na domácí výhře však měl také obránce Lohrei, který v 56. minutě utkání rozhodl. Za Medvědy se do statistik zapsali i nahrávající David Pastrňák s Jakubem Laukem.

Branky a nahrávky

15. Geekie (Frederic), 16. J. Boqvist (Lauko, Shattenkirk), 17. Geekie (Pastrňák, Heinen), 37. Geekie (Pastrňák, Grzelcyk), 56. Lohrei (Shattenkirk, Coyle) – 22. Cotter (N. Roy, Theodore), 27. Pietrangelo (Marchessault, Brisson), 38. Amadio (Stephenson, McNabb), 46. Stephenson (Whitecloud).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00

Adin Hill (VGK) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 58:09

Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:16

David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:52

Jakub Lauko (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:20

Tři hvězdy utkání

1. Morgan Geekie (BOS) – 3+0

2. Mason Lohrei (BOS) – 1+0

3. Chandler Stephenson (VGK) – 1+1

COLUMBUS BLUE JACKETS - CAROLINA HURRICANES

2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Carolina potvrdila roli favorita

Hokejisté Caroliny vyhráli druhé utkání za sebou, na ledě Columbus uspěli 4:2. Hostům k výhře pomohl brankář Spencer Martin, jenž tento ročník zahájil právě v Columbusu. Od svých bývalých spoluhráčů inkasoval dva góly a připsal si dvaadvacet zákroků.

Branky a nahrávky

30. Sillinger (Werenski, A. Nylander), 49. A. Nylander (Roslovic, Jenner) – 21. Teräväinen, 29. S. Aho (Skjei, Pesce), 37. Skjei (Kotkaniemi, Burns), 60. Jarvis (Martinook, Pesce).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Daniil Tarasov (CBJ) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 56:38

Spencer Martin (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:08

Tři hvězdy utkání

1. Brady Skjei (CAR) – 1+1

2. Alexander Nylander (CBJ) – 1+1

3. Sebastian Aho (CAR) – 1+0

DETROIT RED WINGS - NEW YORK ISLANDERS

3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Detroit po delší době prohrál

Detroit šel do utkání proti Islanders se šesti výhrami v zádech, jenže na domácím ledě tentokrát zaváhal. Newyorčané se už v první třetině dostali do vedení, které si nakonec pohlídali až do konce. Dvakrát za hosty skóroval zkušený útočník Brock Nelson.

Branky a nahrávky

26. Määttä (Perron, Veleno), 41. P. Kane (Larkin, Petry), 51. Määttä (Gostisbehere, Sprong) – 13. Nelson, 17. Cizikas (Pelech, Dobson), 46. Nelson (Barzal, Palmieri), 54. Barzal, 60. Engvall (Holmström, Cizikas).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:58

Ilya Sorokin (NYI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Mathew Barzal (NYI) – 1+1

2. Brock Nelson (NYI) – 2+0

3. Olli Määttä (DET) – 2+0

FLORIDA PANTHERS - MONTREAL CANADIENS

4:3sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Panteři opět vítězní

Florida má na svém kontě už 84 bodů, v utkání s Montrealem navíc slavila potřetí za sebou. Její utkání s Canadiens bylo nesmírně vyrovnané, a proto se zaslouženě rozhodovalo až v nájezdech, ve kterých byl šťastnější domácí celek.

Branky a nahrávky

8. Barkov (Reinhart, Verhaeghe), 35. Reinhart (M. Tkachuk, Barkov), 54. Reinhart (Barkov), rozh. náj. Lundell – 9. Suzuki (Xhekaj, Savard), 40. Slafkovský (Suzuki), 44. Newhook (Caufield, Suzuki).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 31 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 65:00

Samuel Montembeault (MTL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 64:55

Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:04

Tři hvězdy utkání

1. Sam Reinhart (FLA) – 2+1

2. Nick Suzuki (MTL) – 1+2

3. Aleksander Barkov (FLA) – 1+2

TAMPA BAY LIGHTNING - BUFFALO SABRES

2:3pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Buffalo je ve formě

Na postup do play-off to sice už ze strany Buffala nebude, ale to nic nemění na faktu, že Sabres hrají v poslední době velmi dobře. V Tampě vyhráli čtvrté z posledních pěti utkání, a to dlouho prohrávali. V 52. minutě ale srovnal Thompson a prodloužení rozsekl švédský obránce Dahlin.

Branky a nahrávky

9. Point (Kučerov, Hedman), 38. Chaffee (Černák, Cirelli) – 11. Tuch, 52. T. Thompson (Dahlin), 62. Dahlin (Mittelstadt, Greenway).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:09

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 61:42

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:11

Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Dahlin (BUF) – 1+1

2. Mitchell Chaffee (TBL) – 1+0

3. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 21 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - ARIZONA COYOTES

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Arizona kousala

Toronto sice bylo před zápasem s Arizonou jasným favoritem, nicméně hosté ukázali, že silní jsou. Na body sice nedosáhli, ale Maple Leafs neměli nic jistého až do poslední minuty. Toronto si díky výhře upevnilo páté místo ve Východní konferenci.

Branky a nahrávky

14. Knies (Marner), 22. Bertuzzi (Lagesson, W. Nylander), 34. Matthews (W. Nylander, Knies), 60. W. Nylander (Kämpf) – 35. Kerfoot, 50. L. Cooley (Maccelli, Välimäki).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 5 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Joseph Woll (TOR) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

Connor Ingram (ARI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:12

Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:58

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Knies (TOR) – 1+1

2. William Nylander (TOR) – 1+2

3. Alexander Kerfoot (ARI) – 1+0

DALLAS STARS - WINNIPEG JETS

4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

První třetina rozhodla

Souboj o druhé místo v Západní konferenci ovládl Dallas, který si v utkání s Winnipegem pomohl skvělou první třetinou, ve které skórovali Robertson, Pavelski i Stankoven. V prostřední části sice snížil Naměstnikov, avšak poslední slovo měl necelé dvě minuty před koncem Hintz.

Branky a nahrávky

7. J. Robertson (Pavelski), 17. Pavelski (Hakanpää, Hintz), 19. Stankoven (W. Johnston, Benn), 59. Hintz – 34. Naměstnikov (Ehlers, Pionk).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:38

Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:46

Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků

2. Joe Pavelski (DAL) – 1+1

3. Wyatt Johnston (DAL) – 0+1

NASHVILLE PREDATORS - MINNESOTA WILD

6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Dominance Predators

Nashville je v parádní formě, neboť vyhrál sedmé utkání za sebou a udělal další důležitý krok k postupu do play-off. Predátoři s Minnesotou sice prohrávali, ale od 11. minuty se už rozjel domácí gólostroj, který se nakonec zastavil na čísle šest. Jistý výkon podal brankář Saros, jenž kryl 33 ran soupeřova mužstva.

Branky a nahrávky

11. Trenin (Josi), 11. Co. Smith, 38. F. Forsberg (Josi, Nyquist), 42. Josi (Sissons, Glass), 49. O'Reilly (Nyquist, A. Carrier), 54. McDonagh (Evangelista, Sissons) – 10. Dewar (Duhaime, Hartman).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 34 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 15 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MNS) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 59:46

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Roman Josi (NSH) – 1+2

2. Juuse Saros (NSH) – 33 zákroků

3. Gustav Nyquist (NSH) – 0+2

CHICAGO BLACKHAWKS - COLORADO AVALANCHE

0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Parise řádil

Colorado dle očekávání na ledě Chicaga zvítězilo. Hosté překonali Petra Mrázka hned pětkrát, hrdinou zápasu se stal zkušený útočník Zach Parise, jenž vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.

Branky a nahrávky

18. Parise (J. Johnson), 27. Colton (Parise, MacKinnon), 28. Parise (R. Johansen, Drouin), 40. Toews (Rantanen, Makar), 58. MacKinnon (Makar).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 34 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 7 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Justus Annunen (COL) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání

1. Zach Parise (COL) – 2+1

2. Justus Annunen (COL) – 24 zákroků

3. Nathan MacKinnon (COL) – 1+1

SEATTLE KRAKEN - PITTSBURGH PENGUINS

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Grubauer čaroval

Seattle navázal na poslední výhru doma nad Bostonem. Tentokrát si poradil s Pittsburghem, přičemž k zisku dvou bodů mu stačily jen dvě branky. Výtečný výkon podal brankář Grubauer, který zastavil všech 33 ran pittsburského týmu.

Branky a nahrávky

13. Bjorkstrand (Wennberg, Borgen), 56. Wennberg (Yamamoto, Tolvanen).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:36

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (SEA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:00

Tři hvězdy utkání

1. Philipp Grubauer (SEA) – 33 zákroků

2. Oliver Bjorkstrand (SEA) – 1+0

3. Alexander Wennberg (SEA) – 1+1

SAN JOSE SHARKS - ANAHEIM DUCKS

4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Pátá prohra v řadě pro San Jose

Souboj dvou celků ze spodních pater Západní konference zvládl lépe Anaheim, který v San Jose zvítězil 6:4. Gólová byla především druhá perioda, ve které padlo dohromady pět branek. V úplném závěru potvrdil výhru Ducks útočník Lundeström.

Branky a nahrávky

3. Duclair (Zetterlund, Ochoťuk), 31. Hoffman (Zetterlund, Granlund), 36. Eklund (Duclair, Granlund), 50. Duclair (Granlund, Hoffman) – 4. Carlsson (Killorn, Henrique), 5. Leason (Mintjukov, Gudas), 26. Killorn (Henrique, Lindström), 38. Vatrano (LaCombe, R. Strome), 39. Henrique (LaCombe, R. Strome), 60. Lundeström.

Statistika

Střely na bránu: 28 – 30 | Přesilová hra: 3/6 – 2/5 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 59:12

John Gibson (ANA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:06

Radko Gudas (ANA) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:14

Tři hvězdy utkání

1. Adam Henrique (ANA) – 1+2

2. Anthony Duclair (SJS) – 2+1

3. Mikael Granlund (SJS) – 0+3

VANCOUVER CANUCKS - LOS ANGELES KINGS

1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Kings byli maximálně efektivní

Los Angeles zvládlo utkání ve Vancouveru velmi dobře po taktické stránce. Navíc bylo maximálně produktivní, když z dvaceti střel vsítilo pět branek, navíc s mnoha góly nemohl brankář Demko vůbec nic dělat. Výborný zápas odehráli zkušení hráči hostujícího celku, Drew Doughty a Anže Kopitar byli hvězdami klání.

Branky a nahrávky

43. Boeser (J. Miller, P. Suter) – 14. Doughty (Fiala, Moore), 26. Kopitar (Byfield, Doughty), 45. Fiala (Kopitar, Doughty), 53. B. Clarke (Byfield, Lewis), 56. Moore (Fiala).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 20 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) – 15 zákroků, 5 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 60:00

Cam Talbot (LAK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 24:54

Tři hvězdy utkání

1. Drew Doughty (LAK) – 1+2

2. Anže Kopitar (LAK) – 1+1

3. Kevin Fiala (LAK) – 1+2

