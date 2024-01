Boston nechystá velké posily. Nepotřebuje je, píší zámořští novináři

Boston v této sezoně působí podobně jako v té minulé. Není to sice takový válec, ale občas se nabízí dotaz, co tomuto týmu vlastně chybí. A jestli vůbec. Mnoho fanoušků i novinářů se domnívá, že velké posily nejsou potřeba.

Ne že by Bruins byli v první polovině základní části dokonalí. Ale pořád jsou výborní. Vyhrávají těsné zápasy, ale i přestřelky. V podstatě to nevypadá, že by měli zpomalit. Mají čtyři výhry za sebou, naposledy nadělili devět gólů Montrealu.

"Myslím, že poslední tři zápasy jsou možná nejlepšími třemi zápasy, které jsme za celý rok odehráli," řekl po čtvrteční výhrou nad Coloradem trenér Jim Montgomery.

Ještě v říjnu to byli Jeremy Swayman a Linus Ullmark, kdo vykrývali díry, které se v týmu nacházely. O zbytek se postaraly speciální týmy Bruins.

Ale teď se přidal i zbytek týmu, všechno funguje, jak má. Parádně se rozehrál Charlie Coyle, daří se i Pavli Zachovi, jako dobrý záskok se ukazuje i Morgan Geekie, Jakub Lauko či Jesper Boquist. Svůj standard odvádějí i hvězdné stálice v čele s Davidem Pastrňákem.

I proto se třeba tlumí řeči o tom, že by se Bruins mohli pokusit získat například Seana Monahana z Montrealu. Ne že by se jim nehodil, ale nutně ho nepotřebují.

A také nemají moc čím platit. Prodávat hráče základní sestavy nedává smysl – a moc toho jinak Bostonu nezbývá. V tomto roce nemají žádné volby v draftu až do čtvrtého kola, v roce 2025 žádné v prvních dvou kolech. A prodávat další drafty by byl nesmysl.

Pokud se opravdu neobjeví výměna, která by se nedala odmítnout, budou asi Bruins v klidu. Ale může se to změnit.

"Zbývá nám půl roku a za půl roku se může stát spousta věcí," řekl sedmadvacetiletý Jake DeBrusk, který v Bostonu působí sedmou sezonu. "Jak vždycky říkal Zdeno Chára, musíme se držet toho, co nám jde. Pochopit, jak hrajeme, naši identitu a bude to dobré."

Share on Google+