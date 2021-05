Boston má druhou lajnu! Souhra Krejčího s Hallem funguje nad očekávání

Poslední dobou tvořil hlavně náboje do novinářských kanónů. Když nebylo o čem psát, skoro vždycky se dala zmínit nějaká spekulace ohledně Taylora Halla. Trvá to už několik let. V Buffalu zakotvil držitel Hart Trophy z roku 2018 jen na rok a ani ten nedohrál.

Za velmi krátkou dobu vystřídal čtyři kluby. New Jersey, Arizona, Buffalo, Boston. Letošní rok začínal u Sabres a byla to jedna velká hrůza. Pokročilé statistiky jej v úvodu sezóny hodnotily kladně, žádná branková exploze se ale nekonala. Nyní se usídlil v Bostonu. Aby se jej Buffalo zbavilo, muselo si ponechat půlku jeho platu.

Měl dostat šanci vedle Krejčího (na snímku), který si v dosavadním průběhu sezóny vedl také pod své obvyklé standardy. Dohromady měli na kontě jen čtyři přesně trefy.

S odstupem tří týdnů lze klidně konstatovat, že tenhle tah vyšel Medvědům náramně. V Buffalu nasbíral Taylor Hall 19 bodů ve 37 zápasech, vedle Krejčího jich stihnul 10 v 11 utkáních. A skvěle ožil také jeho český kumpán. Ke dvěma brankám do uzávěrky přestupů přidal od té doby šest, celkově zapsal 14 bodů v 11 posledních zápasech.

Jestli to Boston posune zásadně daleko v play off, je v tuto chvíli těžké říct. Mezery jsou pořád v obraně, v brankovišti trenéři hledají dvojku, nicméně faktem je, že od uzávěrky přestupů vyhrál Boston devět z jedenácti duelů a druhá lajna šlape nad očekávání!

Lépe to snad ani dopadnout nemohlo

Mezi Hallem a Krejčím vznikl ten správný druh chemie, jak říkají v zámoří. Skvěle je mimochodem doplňuje Craig Smith, který se vpravo vedle tvořivého Čecha rovněž rozehrál k solidním výkonům. V posledních dvou duelech bodoval pětkrát, v sobotu proti Buffalu nastřílel hattrick.

Pětatřicetiletý David Krejčí hraje ve výborné formě a zajímavým způsobem si říká o nový kontrakt. Ten mu totiž po sezóně skončí. Výkonnostně srovnatelný Tomáš Plekanec dostal ve stejném věku další rok v Montrealu, po třech zápasech ale kontrakt ukončil a vrátil se do Evropy. U Krejčího to vypadá, že by v NHL ještě mohl pár sezón vydržet.

Nováček kabiny Hall si musí připadat jako v tom nejkrásnějším snu. Zatímco v Buffalu se spoluhráči nevytvořil a nedotáhl do koncovky skoro nic, teď dostává takovéhle přihrávky. A ke všemu právě proti svému bývalému týmu!

These two are getting along just fine.@hallsy09 | DK46 pic.twitter.com/amtQ0jY8aB — Boston Bruins (@NHLBruins) April 30, 2021

„Nic moc na tom nebylo,“ řekl po čtvrtečním utkání skromně šternberský rodák. „Věděl jsem, že tam Hall bude a věci se někdy na ledě seběhnou hodně rychle… Jsem rád, že to zafungovalo.“

Trenér vnímal všechno mnohem intenzivněji. „Takové věci upoutají vaší pozornost,“ chválil Bruce Cassidy. „Taky Hallův gól v Pittsburghu patří do téhle kategorie. Jako fanda si to užíváte.“

V sobotu smázl Boston Buffalo 6:2 a stalo se něco málo vídaného. Zatímco první Bergeronova lajna dala jediný gól a třeba David Pastrňák byl úplně bez bodu, druhá formace nastřílela prostřednictvím Craiga Smithe tři branky; Krejčí asistoval u každé z nich, Hall u dvou.

Do sobotního duelu měli v deseti zápasech, co hrají spolu, Hall – Krejčí – Smith za 114 a půl minuty ze hry pět na pět Corsi 62,73 procent. Výraznou střeleckou převahu přetavili do úhrnného skóre 9:1. Vytváří si mraky šancí, hodně jich je z nebezpečných pozic.

„Je to skvělé,“ dodal ke šlapajícímu útoku Charlie Coyle. „Vypadá to, že si sedli a nezpomalují. Porozumění mezi nimi přetrvává. Dávají pro nás důležité, dobře načasované góly. Je to úplně přesně to, co jsme chtěli. Je vynikající mít v té lajně takovou zbraň.“

Příchod Halla Krejčímu rozhodně prospěl, stejně jako Hallovi prospěl elitní český centr. Oba si vytváří skvělé pozice pro letní jednání o nových smlouvách. Ať už to bude s Bostonem nebo jinde.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+