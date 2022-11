Boston je na domácím ledě stále neporažený! Washington si vyšlápl na Edmonton

I dneska byly na programu "pouze" tři zápasy. Boston potvrdil svoji formu na domácím ledě a prohloubil krizi St. Louis, která čítá sedm porážek v řadě. Skvěle si po matných výkonech v nedávné době počínali hokejisté Capitals, kteří porazili Edmonton.

NEW YORK ISLANDERS - CALGARY FLAMES

4:3pp. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Islanders předvedli parádní obrat

Tahle porážka bude Calgary hodně mrzet. Flames byli v úvodních dvou třetinách jednoznačně lepším týmem a dokázali se dostat i do dvoubrankového vedení, nakonec však duel do vítězného konce nedotáhli. Islanders dvěma slepenými góly v 51. a 52. minutě vyrovnali, duel dostali do prodloužení a v něm rozhodl Noah Dobson.

Branky a nahrávky

13. Aho (Barzal, Bailey), 51. Lee (Nelson, Barzal), 52. Palmieri, 64. Dobson (Barzal, Pageau) – 12. Backlund (Huberdeau, Mackey), 17. E. Lindholm (Hanifin, Toffoli), 35. Backlund (Zadorov).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 46 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 43 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 64:02

Jacob Markström (CGY) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 64:01



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Noah Dobson (NYI) – 1+0

2. Mathew Barzal (NYI) – 0+3

3. Mikael Backlund (CGY) – 2+0

BOSTON BRUINS - ST. LOUIS BLUES

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Boston je doma stále neporažený

Sedm domácích zápasů, sedm vítězství. Bruins zvládli zápas se St. Louis a především díky skvělé třetí třetině vyhráli 3:1. Krize Blues se prohlubuje a aktuálně čítá sedm proher v řadě.

Branky a nahrávky

14. DeBrusk (Pastrňák, Marchand), 53. Bergeron (Marchand, Krejčí), 57. Frederic – 32. B. Schenn (Kyrou, Krug).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 26 | Přesilová hra: 2/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 56:31



Česká a slovenská stopa

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:49

David Krejčí (BOS) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:02

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:51

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:17



Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS) - 1+0

2. Brad Marchand (BOS) - 0+2

3. Connor Clifton (BOS) - 0+0

WASHINGTON CAPITALS - EDMONTON OILERS

5:4 (1:0, 3:2, 1:2)

Washington si poradil s Edmontonem

Hokejisté Capitals po špatných výkonech pořádně zabrali a po skvělém výkonu si dokráčeli pro dva body. Edmonton bojoval ze všech sil o vyrovnání až do závěrečných sekund, nakonec ale prohrál 4:5. V duelu padly i dva krásné góly - jeden dal Alexandr Ovečkin a druhý Connor McDavid.

Branky a nahrávky

19. D. Strome, 21. D. Strome (Kuzněcov, E. Gustafsson), 33. Kuzněcov (D. Strome, E. Gustafsson), 35. Ovečkin (E. Gustafsson, Kuzněcov), 59. Kuzněcov (Ovečkin) – 29. McDavid (Draisaitl, Barrie), 35. Nugent-Hopkins (Hyman), 43. Draisaitl (Hyman, E. Kane), 59. Nugent-Hopkins (Nurse, McDavid).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 4/5 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Charlie Lindgren (WSH) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:57

Stuart Skinner (EDM) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 58:56



Česká a slovenská stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:33



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Kuzněcov (WSH) – 2+2

2. Dylan Strome (WSH) – 2+1

3. Erik Gustafsson (WSH) – 0+3

