Boston: Hvězda AHL se prosadila. Bohužel jiná, než bychom si přáli

27. listopadu 10:00Jiří Lacina
Poté, co mu David Krejčí a Patrice Bergeron odešli do důchodu a Brada Marchanda odmítl prodloužit, poohlížel se Don Sweeney po posilách, kde se dalo. V létě proto přivedl do organizace Bruins dvě hvězdy American Hockey League. Matěj Blümel byl s 39 góly nejlepším střelcem farmářské ligy, Alex Steeves s 36 zásahy druhý.
Jeden marně usiloval o NHL v Dallasu, druhý v Torontu. Oba 25 let. Teď dostali šanci zabojovat o elitní soutěž v novém dresu. Jak to dopadlo, už tak trochu víme.
Po kempu museli na farmu, nakonec ale oba dostali šanci. Zatímco Matěj Blümel hraje opatrně, snaží se hlavně neudělat chybu, které nakonec stejně dělá (proti Los Angeles začala gólová akce soupeře právě u něj a režie ho takto neváhala označit), Steeves střeleckou mušku mezi elitou našel.
Trenéru Sturmovi nelze upřít vstřícnost. Míchal sestavou. Čecha nakonec zařadil do elitní lajny vedle Zachy a Pastrňáka. Marně. Jednu chvíli to vypadalo na první gólové oslavy, záběry ale nakonec odhalily, že se Blümel puku v brankovišti nedotkl. Tohle už je smůla. Ve čtyřech zápasech nula bodů.
K tomu všemu ve středu zranění, o němž píšeme v samostatném článku.
Jak to asi mohlo a mělo vypadat, je vidět na Blümelově konkurentovi. Takhle jsme si to malovali s českým útočníkem. Američan z Minnesoty zapsal průběžně dva body a včera proti Islanders odehrál životní zápas. Za dvě branky na výsledku 3:1 byl po zásluze vyhlášen první hvězdou večera.
Steeves přitom dosud odehrál v NHL 23 zápasů, většinu za Toronto, v nichž zaznamenal jen dvě branky. Ve středu svůj zápis zdvojnásobil. V devíti letošních zápasech má bilanci 3+1.
„Je to legrace, jak to někdy jde,“ zářil Steeves. „Vždycky jsem si jako hráč říkal, že když se dostáváte do šancí, přijde to. A dneska jsem šance měl a vyšlo to. Rozhodně se nevzdávám střeleckých ambic coby důležité části mé identity.“
Steevesova pozice v týmu přitom není valná. Podívat se a porovnávat můžete zde. Naskakuje ve čtvrté formaci, druhý gól na 3:1 dal v oslabení, kdy vybojoval kotouč a po jeho výměně s Mintenem akci i zakončil. Tím cennější obě trefy jsou.
Pro Matěje Blümela to bohužel nevěstí nic dobrého. Až se dá zdravotně do pořádku, eventuální návrat do sestavy Bruins bude tím těžší. O jeho další šanci „nahoře“ se spekuluje. Dosavadní prostor nevyužil.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.