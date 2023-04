Boston a Carolina krok od postupu, Edmonton urval prodloužení

Bruins a Canes dokázali zvítězit ve čtvrtých zápasech a oba tak budou moct ukončit sérii před vlastními fanoušky. Zbylé dvě série z dnešní noci jsou vyrovnané 2:2.

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

STAV SÉRIE: 1:3

Jistá výhra Caroliny

Islanders nevstoupili do zápasu vůbec dobře. Hned ve čtvrté minutě nabídli soupeři dvojnásobnou přesilovku, kterou dokázal využít jednadvacetiletý Jarvis. Canes se gólově vydařil vstup i do druhé (1:15 Nečas) a třetí (1:20 Jarvis) třetiny. Carolina tak bude moct před vlastními fanoušky sérii ukončit.

Branky a nahrávky

44. Pelech (Nelson), 58. Horvat (Mayfield) – 5. Jarvis (Noesen, Burns), 22. Nečas (Noesen, S. Aho), 34. S. Aho (MacEachern), 42. Jarvis (S. Aho, Pesce), 55. MacEachern (Skjei).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 2/5 | Trestné minuty: 24 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8%, odchytal 60:00

Antti Raanta (CAR) 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 931%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:40

Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) 1+2

2. Seth Jarvis (CAR) 2+0

3. Antti Raanta (CAR) 27 zákroků

FLORIDA PANTHERS - BOSTON BRUINS

2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

STAV SÉRIE: 1:3

Boston je krok od postupu

Boston potvrdil roli mírného favorita a připsal si třetí vítězství v sérii. Nutno dodat, že to rozhodně nebylo zadarmo. Florida branku Bruins zasypala hned 44 střelami, ale pouze dvě skončily za zády brankářů. Ullmark se totiž poté, co do něj provokatér Tkachuk zajel, připletl do bitky a byl vyloučen. Na tři minutky tak musel naskočit Swayman.

Branky a nahrávky

36. Tkachuk (Verhaeghe, Montour), 47. Bennett (Montour, Tkachuk) – 10. Marchand (Zacha, Bertuzzi), 22. DeBrusk (Orlov, Hall), 43. Bertuzzi (Carlo, N. Foligno), 49. DeBrusk (Zacha, Hall), 57. Hall (Nosek, Ullmark), 60. Hall (Lauko, Hathaway).

Statistika

Střely na bránu: 44 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 35 – 35



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:06.

Linus Ullmark (BOS) – 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, 10 TM, odchytal 56:49.

Jeremy Swayman (BOS) – 1 zákrok, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 03:11



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 22:01

Pavel Zacha (BOS) – 0+2, 1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě: 18:01

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě: 19:44

Tomáš Nosek (BOS) – 0+2, 1 účast, 1 střelu na bránu, TM 0, čas na ledě: 12:51

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 6:39

Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) – 41 zákroků

2. Jake DeBrusk (BOS) 2+0

3. Taylor Hall (BOS) 2+2

MINNESOTA WILD - DALLAS STARS

2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

STAV SÉRIE: 2:2

Série znovu vyrovnaná

Minnesota podruhé přišla o vedení v sérii. Dnes soupeře přestřílela 35:24, ale brankář Oettinger opět ukázal, jak kvalitním gólmanem je. S úspěšností přes 94 procent se stal první hvězdou zápasu. Skvělý zápas zažil také centr první formace Hintz, který asistoval na všechny góly Stars. Série se tak vrací do Texasu a uvidíme, kdo si uzme mečbol.

Branky a nahrávky

46. Klingberg (Zuccarello, Hartman), 59. Gaudreau (Boldy, Klingberg) – 36. Seguin(Hintz, J. Robertson), 44. Dadonov (Hintz, Lindell), 57. Seguin (Ja. Benn, Hintz).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 16 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 56:58

Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1%, odchytal 59:26



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:48



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 32 zákroků

2. Tyler Seguin (DAL) – 2+0

3. John Klingberg (MIN) – 1+1

LOS ANGELES KINGS - EDMONTON OILERS

4:5pp (3:0, 0:3, 1:1 - 0:1)

STAV SÉRIE: 2:2

Comeback Edmontonu

Tenhle zápas by ještě mohl Kings mrzet, ti totiž vedli po první třetině 3:0. Edmonton do druhé periody vystřídal brankáře a dostal zřejmě nový impuls, neboť využil dvě přesilovky a do třetí části se šlo za stavu 3:3. Do té vstoupili lépe domácí, když se ve 45. minutě dostali do vedení. Jednobrankové manko se snažili Oilers vymazat poměrně dlouho a podařilo se jim to až v čase 56:58. Zápas tak muselo rozhodnout prodloužení. V něm se v 71. minutě trefil Hyman, a tak se série vrací do Edmontonu za vyrovnaného stavu.

Branky a nahrávky

10. Vilardi (Fiala, Iafallo), 17. Arvidsson (Moore, Danault), 19. Kopitar (Fiala, Kempe), 45. M. Roy (Arvidsson, Danault) – 25. Bouchard(Draisaitl, McDavid), 30. Draisaitl (McDavid, Hyman), 40. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 57. E. Kane(McDavid, Ekholm), 71. Hyman (Bouchard).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 42 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (LAK) – 37 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,1 %, odchytal 70:01

Stuart Skinner (EDM) – 8 zákroků, 3 OG, úspěšnost 72,7 %, odchytal 20:00

Jack Campbell (EDM) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 50:39



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (EDM) 1+1

2. Leon Draisaitl (EDM) 2+1

3. Phillip Danault (LAK) 0+2

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+