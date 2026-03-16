Boleslav odstartovala aukci dresů z letošní extraligové sezony

Vydražte si hraný zápasový dres některého z hráčů A týmu BK Mladá Boleslav. I letos si můžete pořídit originální dresy, ve kterých hráči nastupovali v sezoně 2025/2026. V aukci je zelená sada dresů, k dispozici jsou ale i některé bílé. Součástí je certifikát pravosti.

Dominik Furch obléká do každé třetiny nový dres, proto jsou v dražbě tři. Dresy označené coby „provizorní“ jsou dresy, v nichž daní hráči nastupovali po svém příchodu do Mladé Boleslavi, než jim byl vyroben dres s jejich číslem. K dispozici je rovněž podepsaná hokejka Vojtěcha Hradce – pro hobby hokej ještě bez problémů hratelná. Roztržený dres Aleksiho Rekonena je mírně natržen v zadní části a provizorně zašit.

Věci bude možné po skončení aukce vyzvednout na vedení klubu, nebo si nechat zaslat na adresu za poplatek 150,- Kč.

Konání aukce: https://www.sportovniaukce.cz/aukce/bk-mlada-boleslav-aukce-hranych-dresu-ze-sezony-20252026
Trvání aukce: pondělí 30. března do pondělí 20. dubna
Vyvolávací cena: 1.500Kč, 2.000 Kč nebo 3.000 Kč, funkce KUP TEĎ!

Aktuálně z nhl.cz

Bod a půl na zápas? Zacha hraje svůj životní hokej!

30. března 11:30

Mladá krev v New Yorku! Rangers sází na nadšení nováčků, opory hrají o svou budoucnost

30. března 10:00

Češi a Slováci: Skvělý Zacha znovu řádil! Mezi střelci i Sýkora s Nemcem

30. března 4:35

Zegras rozhodl prodloužení proti Dallasu! Boston předvedl parádní obrat

30. března 4:16

nhl.cz doporučuje

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

