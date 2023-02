Bohatý program v noci na pátek! Představí se oba lídři konferencí

V NHL se v noci odehraje hned deset zápasů. Do akce půjdou i hokejisté Bostonu a Vegas, kteří vládnou svým divizím. O úplné dno tabulky se budou na dálku přetahovat Anaheim s Columbusem. Bohatý program startuje v jednu hodinu středoevropského času.

Hned šest zápasů startuje v jednu hodinu ráno. Slušně rozjetá Minnesota navštíví v Columbusu Modrokabátníky. Wild si v posledních třech zápasech poradili s Dallasem, Nashvillem i LA Kings, což je drží v polovině tabulky Západní konference. Blue Jackets se v posledních třech zápasech radovali z výhry dvakrát, i přesto se na dálku přetahují s Anaheimem o poslední pozici v celé lize.

Detroit přivítá newyorské Jezdce. Red Wings jsou stále v bojích o play off, v posledních sedmi zápasech slavili vítězství hned šestkrát, nad jejich síly byl pouze Seattle. Naopak Rangers poslední dvě utkání klopýtli s Calgary a Winnipegem. Půjde o třetí měření sil v aktuálním ročníku, oba předchozí souboje se konaly v listopadu, nejprve zvítězil po prodloužení Detroit, pár dní poté se lépe dařilo Rangers.

Ďáblové z New Jersey přivítají Krále. Poslední domácí zápas s Montrealem se Devils nepodařil, šest předchozích domácích zápasů však vyhráli a určitě se pokusí na tyto zápasy navázat. Kings měli šňůru čtyř vítězství v řadě, kterou jim naposledy překazila Minnesota. Dnešní soupeři se letos střetnou podruhé, první souboj vyzněl lépe v polovině ledna pro Devils.

Tučňáci se v posledních zápasech hodně trápí, Pittsburgh nezvládl dva souboje s Ostrovany ani s New Jersey. Naopak Edmonton díky výhře nad Philadelphií ukončil nepříjemnou sérii porážek. Půjde o druhé měření sil v ročníku, v říjnu slavili Olejáři, když zvítězili poměrem 6:3.

Buffalo míří do Tampy. Bolts se z posledních šesti zápasů radovali čtyřikrát, nezvládli jen nájezdy s Arizonou a přestřelku s Vegas. Buffalo z posledních sedmi utkání slavilo pouze dvakrát, a to proti celkům, u kterých se to dalo čekat. Půjde o druhý vzájemný zápas v aktuálním ročníku, přestřelku na konci listopadu lépe zvládla Tampa.

Poslední duel, který startuje od jedné ráno bude souboj mezi Washingtonem a Anaheimem. Oba dva celky mají hrozivou formu. Capitals prohráli posledních pět zápasů, Ducks prohráli ještě o zápas více. Půjde o první vzájemný souboj v letošním ročníku.

Ve dvě hodiny ráno přivítají hokejisté v St. Louis Blues Kosatky z Vancouveru. Blues se zbavují svých hvězd a poslední tři zápasy nezvládli. Ani forma kanadského celku není optimální, v únoru zvládl vyhrát jen dva zápasy, a to proti Ostrovanům a Letcům. Jeden vzájemný zápas už letos proběhl, Blues před Vánoci zdolali Canucks poměrem 5:1.

Lídr Západní konference poměří síly s Calgary. Vegas kvůli prohře s Chicagem přišlo o šňůru pěti výher v řadě. Naopak Plameny mají formu jako na houpačce, naposledy zvítězili v zápase s Arizonou, předtím dokázali prohrát s Philadelphií. Půjde o druhý vzájemný souboj v letošní sezoně, ten první vyhrálo Calgary.

Seattle přivítá na svém ledě Boston. Utkání startuje ve čtyři ráno. Seattle se drží v popředí Západní konference, Boston je na Východě suverénně první. Mezi oběma celky je však rozdíl 21 bodů. Letos už se dva dnešní soupeři střetli, Krakeni vynulovali Boston poměrem 3:0.

Na půl pátou ráno si mohou dát budíček fanoušci San Jose a Nashvillu. Žraloci naposledy vynulovali Krakeny, předtím však padli s Buffalem, Vegas či Pittsburghem. Predátoři jsou poslední zápasy jednou nahoře jednou dole. Celky se střetnou poprvé od dvojzápasu v Praze, kde oba duely zvládl lépe Nashville.

