Bohatá nadílka před Vánoci. NHL nabídne 11 duelů

V noci na Štědrý den se v rámci NHL odehraje 11 zápasů, původně však měly být odehrány ještě další dva duely. Zápasy Ottawy s Detroitem a Tampy s Buffalem byly přesunuty kvůli špatnému zimnímu počasí. Do akce tak půjde „jen“ 22 celků včetně rozjetého Bostonu, Caroliny či Colorada.

První zápasy noci startují tradičně v jednu hodinu ráno. To půjde do akce i Carolina, která přivítá Philadelphii. Hurikáni se rozjeli k výborným výsledům, když z posledních dvanácti duelů našli přemožitele pouze jednou, zaskočil je zkraje prosince Anaheim. A vše to jde i bez zraněného Sebastiana Aha, který hrál naposledy právě proti Ducks. To Letci mají poslední zápasy jako na houpačce, dokázali porazit Devils a Blue Jackets, naopak padli s Torontem a Rangers. Půjde o druhý letošní souboj rivalů z Metropolitní divize, ten první se hrál koncem října a po prodloužení se radovala Carolina.

Duel New Jersey s Bostonem nabídne kvalitní souboj o čelní pozice na Východě. Ďáblové naposledy zastavili nepříjemnou šňůru šesti porážek v řadě, když se radovali na ledě Floridy. K triumfu jim výrazně pomohl navrátilec Blackwood, který zastavil 34 střel soupeře. Boston je stále v čele celé ligy a v minulém utkání proti Winnipegu předvedl pěknou otočku, díky ní si dokráčel pro 26. výhru v aktuálním ročníku. Velmi dobrou formu má i David Pastrňák, který aktuálně drží čtvrtou pozici mezi střelci v NHL.

Třetí tým na Západě vs. osmý tým na Východě, to je souboj Winnipegu s Washingtonem. Capitals se poslední zápasy daří velmi dobře, připsali si cenný skalp proti Torontu a přemohli i Detroit a Ottawu, a to i přes četnou marodku, kterou však celek z hlavního města řeší od začátku ročníku. Jets se stále drží velmi vysoko, naposledy však padli s Bostonem, bodově je drží především trojice Morrissey, Connor, Dubois.

V půl druhé začne zápas mezi Islanders a Panthers. Oba celky se ve svých divizích nachází na šesté příčce. Ostrované v posledních dvou zápasech posbírali jen jeden bod za nájezdy s Coloradem, v derby proti Rangers neuspěli. Velmi dobře se jim však daří při hře v oslabení, kdy se s 81,5 % řadí k těm nejlepším v lize. Florida poslední dva zápasy také nezvládla, když padla s Devils a Bruins. Tyto dva celky proti sobě sehrály již dva duely, oba zvládla lépe Florida.

Ve dvě ráno přivítá Dallas Montreal. Stars se v letošním ročníku namotivovali k velmi dobrým výkonům, a to především díky výborné formě první útočné letky a gólmana Oettingera. Canadiens se naopak letos celkem trápí, ze 33 duelů vyhráli pouze osmkrát, navíc jsou nejhorším týmem na přesilovce s úspěšností něco málo přes 13 %.

Divizní souboj se odehraje v Nashvillu, který přivítá poměrně rozjeté Colorado. Laviny se i přes velkou marodku rozehrály k dobrým výkonům, v posledních šesti zápasech padly pouze jednou, a to s Buffalem. V letošním ročníku se týmy utkaly už dvakrát, čtyři body za vítězství po řádné hrací době si připsalo Colorado.

Čeká nás i souboj dvou celků, které se drží na chvostu celé ligy. Oba jsou ve svých konferencích na úplném dnu. Jeden z nich si po dlouhé době připíše výhru, jelikož Chicago čeká na výhru už sedm zápasů, Columbus prohrál posledních pět utkání.

Kanadskou bitvu nabídne zápas mezi Edmontonem a Vancouverem. Oba týmy dělí v tabulce Západní konference sedm bodů, lépe na tom je parta kolem McDavida. Střet rivalů z Pacifické divize bude druhým v probíhajícím ročníku, zkraje sezony si výhru připsal Edmonton.

Arizona vs. LA, tento zápas začne v půl čtvrté ráno. Kojoti se v posledních zápasech trápí, když utrpěli tři porážky v řadě, nevyzráli na Buffalo, Montreal a Vegas. Naopak Kings jsou v dobrém rozpoložení, připsali si cenný skalp Bostonu a vyhráli zápasy se San Jose, Anaheimem a Calgary. Mezi Arizonou a Los Angeles půjde o druhé měření sil, to první zkraje prosince zvládli lépe Králové.

Do akce půjdou i aktuální králové Západu! Rytíři z Vegas vyzvou v domácím stánku St. Louis, kteří se v tabulce Západní konference nachází na 10. pozici. Blues měli rozjetou parádní vítěznou šňůru, tu si však pokazili v Seattlu. Naopak Vegas se po porážkách s Buffalem a Islanders pomalu vrací na vítěznou vlnu, když vyhráli utkání s Arizonou. Půjde o druhý vzájemný souboj v letošním ročníku, ten první těsně ovládli hokejisté ze St. Louis.

Poslední utkání noci začne v půl páté ráno. Na ledu v Anaheimu se objeví Plameny z Calgary. V dresu Ducks se v posledních zápasech osvědčil Lukáš Dostál, který předváděl slušné výkony a dovedl svůj celek ke dvěma výhrám. Po nich však přišly i další dvě prohry s LA a Minnesotou, ani proti dnešnímu soupeři to nebude mít Anaheim lehké. Nutno však podotknout, že Flames z posledních osmi zápasu vyhráli pouze dvakrát.

Share on Google+