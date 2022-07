Bohatá draftová sklizeň Sabres. V Buffalu se těší na Kulichovu střelu

Jako všichni jeho kolegové trávil i generální manažer Kevyn Adams poslední hodiny před draftem s telefonem na uchu. Mocně se snažil vylepšit devátou pozici Sabres, nakonec u ní zůstalo. I tak může být se sklizní na letošním draftu nadmíru spokojen, trenérovi Donu Granatovi dodal skrze první kolo hned tři mladé talenty.

Jednu chvilku to vypadalo na příchod Matta Murrayho z Ottawy, ani to nakonec neklaplo. Co mají Sabres po prvním kole jisté, jsou tři zbrusu noví, ještě trochu nevybroušení centři: Matthew Savoie, Noah Östlund a Jiří Kulich jsou budoucí nadějí do útoku.

„Byl to skutečně dobrý den pro naší organizaci,“ hodnotil Adams. „Máme hráče, jimž věříme. Každý je trochu jiný, ale všichni jsou velmi soutěživí. Pomůžou nám.“

Jak tedy vypadají Kulichovi (na snímku) budoucí spoluhráči i konkurenti o místo v sestavě?

Centr, centr, centr

Savoie byl centrálou pro skauting řazen na čtvrté místo mezi severoamerickými hráči. Podle předpokladů by měl mladé jádro Sabres rozšířit nejrychleji. Loni nastřílel 41 branek a nasbíral 102 bodů v 75 zápasech základní části a play off WHL za Winnipeg Ice. V 17-18 letech byl sedmým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Dobrý bruslař a tvůrce hry je schopný hrát uprostřed útoku i na křídle. Jeho dovednosti z něj udělaly kandidáta respektované juniorské soutěže už v patnácti letech. Loni se neprosazoval jen v přesilovkách, ale především ve hře pět na pět.

„Elitní hokejové smysly, skvělý motor, vynikající bruslař. Koncový hráč, umí dát gól,“ chválil si hlavní úlovek letošního draftu stavitel Buffala.

Po devátém místě volili Sabres znovu coby šestnáctí a opět sáhli po centrovi. Mezi dospělé Noah Östlund zatím jen nesměle nakoukl, v juniorce a na mezinárodní juniorské scéně zářil. Jak ale připomíná zámořský tisk: „Jako řada stejně mladých prospektů v jeho věku se proti dospělým spíš trápil, v jedenácti zápasech ve švédské nejvyšší soutěži měl nula bodů při necelých sedmi minutách pobytu na ledě.“

Co mu chybí ve fyzické vyspělosti, to nahrazuje sebevědomím. „Myslím, že jsem hráč s vysokým hokejovým IQ, bruslení je taky mojí předností. Popsal bych se jako chytrý, obousměrný centr,“ nešetřil chválou na svou osobu mladý Švéd.

Kevyn Adams nijak neskrýval zálusk rovněž na Jiřího Kulicha a modlil se, aby byl s 28. volbou stále volný. Povedlo se. Nejužitečnější hráč a nejlepší střelec světového šampionátu osmnáctek rozšíří kolonii talentů v Buffalu. Místní list News píše o tom, že by Kulich nejradši zamířil do NHL ihned, ale na to má zřejmě ještě málo zkušeností mezi dospělými.

Nicméně i mezi nimi už se v české Extralize solidně prosazoval. Loni dal v Karlových Varech do kupy devět branek a čtrnáct bodů ve 49 zápasech a výkony v průběhu sezóny doslova rostl před očima. Adams prozradil novinářům, že Kulich byl na jejich seznamu výš, než kolikátý nakonec šel. Spojuje rychlý a agresivní herní styl, vyšperkovaný výbornou střelou.

„Má skutečně elitní střelu, opravdu špičkovou. Jednu z nejlepších, jakou jsme v jeho věku za dlouhou dobu viděli,“ vyzdvihl Adams.

Za zmínku stojí, že ani jeden ze tří draftovaných útočníků Buffala není žádný čahoun. Savoie má jen 175 centimetrů, Östlund 180, Kulich je se 183 centimetry nejvyšší. Se všemi se počítá v polovině července do vývojového kempu nováčků, byť Savoie nedávno absolvoval chirurgický zákrok s ramenem a teprve se dostává do tempa.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+