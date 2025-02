Boháči nebo chudáci: Nejvyšší hráčské smlouvy v severoamerických sportech

V minulém díle jsme zasadili do kontextu výši a strukturu příjmů NHL a porovnali je s ostatními velkými profesionálními soutěžemi v Severní Americe. Tentokrát si probereme největší boháče napříč nejpopulárnějšími sporty.

Ještě v šedesátých letech hráli hokejisté v podstatě za lehce nadprůměrný plat. V létě po sezóně si běžně hledali brigády nebo přivýdělek. Howe prodával svou dokonalou koordinaci očí a rukou příležitostně v baseballu, spoluhráči makali třeba v garážích autoopraven.

Smlouvy v NHL zásadně na rok. Garance absolutně žádné. Pokud se vám něco nelíbilo, těch pár manažerů v lize se dobře znalo, vydupat si výměnu se nikdo neodvážil. Ve vynikajícím filmu Nerovný zápas, mapujícím právě tuhle éru NHL, je hokejista, který po vážném zranění prodává zlámané hokejky spoluhráčů před Joe Louis Arenou.

Průlom nastal v sedmdesátých a pozdějších letech po prvních Kanadských pohárech, kde si ti nejlepší mohli popovídat, kdo kde za kolik vlastně hraje. Soutěž se rozšiřovala, pracovních míst přibývalo. Taky pomohla konkurenční WHA, která začala hráče přetahovat na vyšší platy. Howe si na stará kolena ve WHA (kde působil ve věku 45-51 let) vydělal spolehlivě několikrát víc než za předešlých 25 let v NHL.

Jágr, Crosby, Bettman

Historicky nejbohatším hokejistou byl ještě donedávna Jaromír Jágr (na snímku). Kdybychom započetli jeho příjmy z KHL, nejspíš jim stále je. Měřeno pouze výdělkem v NHL (139 mil. USD) už ho předstihl Sidney Crosby (149 mil.) a brzo také Alex Ovečkin (138 mil). A jen tak mimochodem, taky Gary Bettman si za víc než třicet let ve funkci něco naspořil (176 mil.).

V probíhající sezóně 2024-25 si vydělá nejvíc Auston Matthews 16,7 mil. dolarů brutto. Druhý Nathan MacKinnon 16,5 mil. Třetí Elias Pettersson 14,5 mil. Čtvrtý William Nylander 13,5 mil. Pátý Jake Guentzel 13,263 mil. David Pastrňák je s 13 milióny dolarů šestý.

Čistě jako pikošku dodejme, že Matthews dostal 15,925 mil. už na začátku sezóny v jedné platbě tzv. „bonusem“. V klasických dvoutýdenních výplatních termínech bude dostávat drobné. Zvláštní praxe. Brali byste ve své práci roční plat hned 1. ledna?

V absolutních číslech uzavřel zatím nejvyšší smlouvu v NHL Leon Draisaitl, jemuž osmiletý kontrakt do roku 2033 vynese 112 miliónů dolarů hrubého. Shea Weber podepsal, když to ještě šlo, čtrnáctiletou smlouvu na 110 mil. Sidney Crosby dvanáctiletou na 104,4 mil. Nathan MacKinnon osm let za 100,8 mil.

Obří částky, co říkáte?

Tak tu iluzi teď trochu rozptýlíme…

Nejvíc vydělává Japonec

V baseballové MLB má historicky nejvyšší smlouvu Juan Soto s New York Mets - 15 let na 765 mil. dolarů. Soto je z Dominikánské republiky a je mu 26 let. Stojí za to juknout na HDP téhle ostrovní republiky – loni bylo 121 miliard dolarů. Bezmála miliardová smlouva je tedy 0,6% procenta toho, co za rok vyprodukuje celá baseballistova mateřská země.

Smlouvu podepsal jen rok poté, co Japonec Shohei Ohtani podškrábl s Los Angeles Dodgers na 10 let a 700 mil. Ohtani je takto s ročním příjmem 70 miliónů dolarů nejlépe placeným hráčem MLB letošní sezóny. A také nejlépe placeným sportovcem napříč velkými severoamerickými soutěžemi.

Další dobře vydělávají borce najdeme podle očekávání ve fotbalové NFL. Dak Prescott z Dallas Cowboys tento rok bourá soupeře a metá fotbalovou šišku do dálky za 60 mil. dolarů. Čtyřletá smlouva mu zaručuje 240 mil. To je plat sedmnácti průměrných hokejistů NHL.

Jordan Love z Green Bay Packers si letos vydělá 55 mil., Trevor Lawrence a Joe Burrow totéž, Tua Tagovailoa 53,1 mil. Celkem devět fotbalistů má příjem přes 50 mil a ještě 25. hráč v žebříčku si vydělá 30 mil. dolarů ročně.

Půl roku stará zpráva z NBA říká, že Jayson Tatum podepsal s Boston Celtics pětiletou smlouvu na 314 miliónů dolarů, což z něj podle The Athletic činí nejlépe vydělávajícího basketbalistu v historii. Smlouva začne platit od příští sezóny.

Víceleté pakty přes 200 miliónů dolarů nejsou v NBA nic vzácného, ty největší už přetékají 300 mil. Aktuálně nejlépe placeným hráčem ročníku 2024-25 je v NBA Stephen Curry z Golden State Warriors s ročním příjmem 55,76 mil. Garantuje mu ho čtyřletý kontrakt ze srpna 2021 na celkových 215 mil.

Pokud na vás příjmy hvězd profesionálního sportu působí přemrštěně, je třeba si uvědomit, že si je platí divák. MLB, NFL ani NHL netahají peníze z veřejných rozpočtů ani je nedotuje žádná všemocná unie. Na jejich smlouvy se zcela dobrovolně skládá společnost, která je v případě Severní Ameriky dost bohatá na to, aby utrácela tisíce za sportovní zábavu.

Také NHL se v posledních letech příjmově posunula, což hokejisté nepochybně kvitují. Jejich největší hvězda Connor McDavid podepisovala v roce 2017 osmiletou smlouvu na 100 mil. dolarů. Vyprší v létě 2026. Zřejmě už od tohoto podzimu tedy budeme svědky vyjednávání dost možná historického kontraktu.

Ale kdo ví. Třeba všem vytře zrak mladý Connor Bedard. Novináři už spekulují, o kolik si může vycházející hvězda za pár let říct.

Přečtěte si také: Boháči nebo chudáci: Jak si stojí NHL v konkurenci ostatních sportů?

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+