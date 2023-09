Boeser by rád po složitém životním období zažil u Canucks restart!

Útočník Kosatek už netrpělivě vyhlíží start nové sezony, v níž by za sebou rád nechal poslední události. Brock Boeser se musel vypořádat se smrtí svého otce, a ještě navíc si nebyl úplně jist láskou k hokeji a místem, kde by chtěl žít.

Brock Boeser, který se po většinu posledních dvou sezón psychicky i emocionálně trápil, řekl, že se cítí lépe než poslední roky a je šťastný, že začíná další sezónu za Vancouver Canucks.

Minulost americký talent stíhala dlouhá léta. Smutek nad ztrátou otce u Boesera přetrvával. Sám hokejista vzal po čase zpět i žádost o výměnu, kterou vedení Canucks předložil na stůl. Veřejnosti následně přiznal, že v jednu chvíli i nenáviděl hokej.

„Loňský rok byl pro mě psychickou překážkou,“ řekl Boeser. „Očividně to bylo trochu jiné. Pořád se snažíte vyrovnat se ztrátou otce. Zpočátku nenajdete klid a budete sedět a divit se, proč se určité věci dějí. Ale myslím, že jsem došel k tomu klidu. Takže v tomto ohledu je to mnohem lepší. Psychicky se cítím mnohem lépe. Cítím se teď opravdu motivovaný a jsem opravdu nadšený, že se kemp rozjede."

Boeser doufá, že si na tréninkovém kempu opět nepřivodí zranění, jak tomu bývá už pár let zvykem.

„Je to tak frustrující,“ řekl Boeser o svých zmeškaných startech sezony. „V létě tak tvrdě pracuješ a snažíš se přijít v nejlepší možné formě. I na minulém kempu jsem se cítil tak dobře a pak týden nemůžeš bruslit. Pak se to snažíte dohnat, ale nebruslíte se svými spoluhráči, abyste získali chemii, takže je to na nic.“

„Celkově se nyní cítím opravdu dobře. Moje zápěstí, které mě občas zlobí, vypadá také dobře. Jen se starám o své tělo, aby se nic nestalo.“

Tréninkový kemp začíná Kosatkám už 21. září a Boeser by na něm rád zažil svůj restart. Důležité bude nezranit se před startem sezony a také zapomenout na minulé události, kvůli kterým to s nadějným útočníkem vypadalo všelijak.

