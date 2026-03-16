Bod a půl na zápas? Zacha hraje svůj životní hokej!

30. března 11:30Jiří Lacina
Dlouho byl kontroverzní postavou českého hokeje. Otec svou knihou „Jak vychovat šampióna“ leckoho iritoval, svými komentáři tuzemského hokejového dění ještě víc. Zacha mladší pak pravidelně odmítal nároďák, čímž si srdce fanoušků taky nezískal.
Teď?
V Praze pomohl ke zlatým medailím a především rozkvetl v NHL. V Bostonu výrazně posunul svou hru a v kontextu posledních týdnů patří k našim nejlepším hráčům!
Zachovy příspěvky už jsou nezbytnou nutností, pokud má Boston pomýšlet na vítězství. V noci se podepsal pod všechny tři góly (2+1) proti Columbusu, přičemž pomáhal zvrátit nepříznivý stav 0:3. Zvládl to za 14 minut, vyrovnání 11 vteřin před třetí sirénou! Bruins pak dvoubodové dílo dokonali v samostatných nájezdech.
V honičce o play off jsou tohle velmi důležité body!
PAVEL ZACHA SENDS IT TO OT IN THE FINAL SECONDS OF THE GAME!
Stejně důležité byly ty předešlé proti Minnesotě (6:3) nebo Buffalu (4:3 po nájezdech). Na nich se Zacha podílel třemi góly a jednou nahrávkou.
Osmadvacetiletý Brňák chytil po olympiádě fantastickou formu. „Motivovaný Pavel Zacha hraje nejlepší hokej kariéry za Bruins. Po zranění, kvůli kterému vynechal olympiádu, je teď jedním z nejlepších střelců ligy,“ píše Boston.com.
Aktuálně má ve 14 duelech 20 bodů (13+7), to je na úrovni Davida Pastrňáka (taky 20 bodů), který ale spíš nahrává. Zacha je úspěšný především střelecky. Letos zapsal už dva hattricky, v posledních třech utkáních pět zářezů.
Komplimenty skládá také nhl.com, který píše o „životní sezóně“.
Perfektně si sedl se spoluhráči v lajně Mittelstadtem a Arvidssonem. Casey Mittelstadt přišel loni před uzávěrkou přestupů z Colorada. Viktor Arvidsson před touto sezónou z Edmontonu (předtím Los Angeles a Nashville). Nejvíc ale z téhle spolupráce dokáže vytěžit Čech.
„Zacha je pravděpodobně nejlepší hráč Bruins od olympijské přestávky. V březnu patří mezi nejlepší střelce celé NHL,“ píše portál Hockey Writers.
Jisté je, že Zachovy osobáky padnou. 59 body právě vyrovnal svůj dva roky starý rekord. Poprvé v kariéře tak překoná šedesátku, a pokud udrží tempo, může myslet i na 70 bodů. Aktuálních 28 gólů už je dlouho jeho novým osobním maximem (dosud dvakrát 21).
Zacha je přitom platný i ve hře dozadu. Nepropadá, vrací se, zbytečně neriskuje. Za 4,750 mil. ročně je v tuhle chvíli zlatý. Smlouvu má ještě na příští rok. Pak bude moct pomýšlet na výrazné zvýšení platu.