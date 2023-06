Bobrovského tradiční stříhání musí počkat. Senzačními výkony táhne Floridu za historickým úspěchem

Florida Panthers se v noci na úterý dozvěděla své soupeře pro finále Stanley Cupu, kterými se stali Rytíři z Vegas. Dlouhé čekání je u konce, přichází poslední série letošních bojů o nejslavnější hokejový grál. Svůj vrchol kariéry prožije také brankář Panterů Sergej Bobrovskij, který kvůli nečekaně dlouhé sezoně musí odložit své tradiční posezónní stříhání. Každému je však jasné, že na nový sestřih si milerád počká, dočká se ho nejpozději 20. června.

Dělá to tak každou sezonu, stal se z toho jeho jakýsi rituál. Sergej Bobrovskij se po skončené sezoně ostříhá a během léta si udržuje vlasy dlouhé jen pár milimetrů. Na konci léta si už ovšem vlasy nestříhá a čeká zase až do konce sezony, kdy bude moci svou kštici oholit.

Letos se mu ovšem sezona nečekaně protáhla o dva měsíce, jelikož se Floridě na poslední chvíli povedlo dokráčet do play-off a v něm oslavit hned tři vítězné série, na čemž měl obrovský podíl i Bobrovskij. Nepoddajné vlasy, které mu rády lezou do očí, si musí stahovat tenkou čelenkou. Na nic si ale nestěžuje, konečně mu jeho rituál přinesl i trochu potřebného štěstí.

Na začátku play-off to s ním nevypadalo dobře. Byl na střídačce, kryl záda Alexovi Lyonovi a zdálo se, že Boston bude nad síly floridské party. Pak ale předvedl úctyhodný návrat do brankoviště a svými fantastickými výkony nakopl spoluhráče k obratu. Výsledkem toho je vyřazení Bostonu, Toronta i Caroliny a 11 výher z posledních 12 startů.

Výkony Bobrovského přitom každou sérií rostou. Během bojů s Bostonem v pěti necelých utkáních inkasoval 17 branek, proti Torontu v pěti zápasech už jen 10 a proti Carolině, kterou Florida přejela 4:0 na zápasy, obdržel Bobrovskij pouze sedm branek. Celkově má v play-off úspěšnost 93,45% a průměr jen 2,21 branek na zápas. Pokud se ale podíváme na čísla proti Carolině, dostaneme se na úchvatnou hodnotu úspěšnosti 96,65%.

„Je jak z jiné planety. Po celé play-off hraje moc dobře,“ kvitoval formu brankáře forvard Carter Verhaeghe. „Vypadá to, že kdykoliv potřebujeme zachránit, on tam je. Kdykoliv se něco stane a soupeř může získat momentum, on to zvrátí. Je neuvěřitelný, změnil nám celou hru. Je jako cihlová zeď.“

Vítěze dvou Vezinových trofejí pomáhá rozchytávat také útočník Patric Hörnqvist, který je od prosince stále na marodce kvůli následkům otřesu mozku a do ostrých zápasů se vrátit nemůže. S Bobrovským je v týmu od roku 2020 a často se po trénincích stává, že právě tato dvojice zůstává na ledě a na Bobrovského léta jeden puk za druhým. Střela za střelou. Dokud není zcela vyšťavený buď Hörnqvist, nebo Bobrovskij.

„Dělá to každý rok po celou sezonu a teď mu to konečně přineslo kýžené ovoce, když se dostal do finále Stanley Cupu,“ uvedl Hörnqvist, jenž se svými spoluhráči velmi prožíval postup přes Carolinu ve finále Východní konference. „Moje žena mi řekla, že se rozplakal, když si uvědomil, že jsme to zvládli,“ zavzpomínal s úsměvem.

Začátek sezony přitom neměl Bobrovskij vůbec dobrý dobrý. Jeho úspěšnost nepřesahovala 90% a průměr měl přes tři góly na zápas. Po lednovém zranění zad se ale vrátil ve formě a už to byl starý dobrý Sergej. Tedy až do onemocnění v průběhu března, kvůli čemuž začala Florida více sázet na Alexe Lyona, který dotáhl Pantery k postupu do play-off na poslední chvíli. V průběhu série s Bostonem ale začal trenér opět sázet na Bobrovského, což se nakonec ukázalo jako správné řešení.

„Je to jako horská dráha,“ vyhrkl ze sebe ruský brankář poté, co by na průběh celé sezony dotázán. „Vážím si té důvěry a je skvělé ji cítit,“ uvedl muž, který bývá na zimáku mezi prvními a odchází tradičně mezi posledními. Když přitom v polovině března přišla zmíněná nemoc, začal se obávat, že je sezona ztracena. „Ale Alex zasáhl a chytal neskutečně. Do play-off nás dotáhl on,“ upozornil.

Teď je ale ve světle reflektorů znovu Sergej. Jeho úkolem je ve zbytku sezony vychytat ještě čtyři výhry. Čtyři výhry totiž dělí Floridu od zisku prvního Stanley Cupu v historii. „Musíme si náš hokej hlavně užívat. Předvádíme nejlepší hokej v historii. Když se ohlédneme na naše výkony, tak nám to připomene, jak tvrdě jsme dřeli, abychom se do tohoto bodu dostali, s kolika skvělými týmy jsme hráli a kolik dalších skvělých hráčů už je mimo play-off. A my jsme stále ve hře, stále jsme naživu,“ dodal.

Bobrovskij má v tuto chvíli jedinou jistotu. Za pár týdnů se konečně dočká každoročního posezónního sestřihu. Tentokrát ale může být jeho návštěva holiče výjimečná. Může totiž mít na ruce prsten pro šampiona Stanley Cupu. Pokud vychytá soupeře z Vegas.

