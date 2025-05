Bob? Zastavil hvězdy Toronta, překonal Vanbiesbroucka a má floridský rekord

Je to pozoruhodný paradox. Sergej Bobrovskij má zaběhlé rutiny, s precizností zavilého puntičkáře se připravuje na každý mač a říká: “Mezi duely nedělám rozdíl, všechny okamžiky jsou důležité.” Přesto to rok co rok navenek působí, že si ty nejvytříbenější ukázky svého gólmanského kumštu schovává na ty zlomové okamžiky sezony. “Zase v pravý moment vytáhl velké zákroky,” smeká před ním, čerstvým rekordmanem Cats, šutér i hlídač Sam Reinhart.

Co se stalo?

Bobrovskij neinkasoval přes 143 minut. Až pak, v nic neřešící chvíli, za stavu 6:0 v zápase číslo 5, minute před třetí sirénou, za něj prošel puk umě vyslaný Nickem Robertsonem.

Klíčovou roli sehrál při obratu ve třetím mači, kdy se po čtyřech ”kouscích” změnil v cihlovou zeď, kterou nosívá na masce. Stěnou z režného zdiva zůstal pro čtvrtou partii, když zapsal nulu. Načež málem přidal další... Čo chýbalo!

Zuby si na něm vylámaly hvězdy s obřími kontrakty i dělníci ledu, umlkli i dva Maxové, co do série skvěle vletěli (Pacioretty s Domim). Byť druhý shutout v řadě nevyšel, “Bob” stejně zapsal tuze cenný počin.

O dvě minuty obral o Johna Vanbiesbroucka téměř o třicet let starý klubový rekord v neprůstřelnosti během play-off.

Zase jednou ukázal, jak umí Floridu podržet.

Pátý souboj s Javorovými listy rozhodně nebyl tak jednoznačný, jak napovídá skóre. Bobrovskij ale odrazil pokusy domácího mančaftu o vzpouru zlikvidovanými brejky, včetně toho hvězdného Švéda Williama Nylandera.

“Jeho výkon byl pro nás klíčový,” povídá kouč Paul Maurice.

“Máme v něj ještě větší důvěru, než si vůbec dovedete představit,” říká Aaron Ekblad, jeden z pilířů defenzívy.

Onoho kontrastu mezi tím, jak dokonale působí načasovaná Bobrovského forma a jeho neměnnou, neskutečně poctivou přípravou na každičké střetnutí, Maurice okomentoval takto: “Bob nemá ponětí o tom, jaká má zrovna čísla. Prostě pořád dře a je vždy připravený zářit.”

A dodal, že Bobrovskému pomohlo, že hra před ním je od půlky prvního kola (Saša Barkov a spol. vyřadili tampské Bolts, své úhlavní rivaly) je pro něj srozumitelnější.

Jedním dechem pak ještě jednou ocenil, jak dokázal ruský gólman podržet tým, když už se dostavil potenciálně fatální kiks.

“Není to tak, že by se měl šanci zahřát, dostat do tempa díky lehčím střelám z horších úhlů . Ne, on je kolikrát studený, nic na něj nejde a najednou čelí brejku,” popisuje Maurice okolnosti, které musí být pro jakéhokoliv maskovaného muže dosti nepříjemné.

Jenže Bobrovskij se s nimi umí vypořádat. A když je jeho kouzel nejvíc potřeba, vytáhnout je.

Snadno se mu pak odpouští, když mu jindy projde za záda zdánlivě nevinný kotouč, když zrovna špatně odhadne situaci nebo když se špatně zorientuje ve skrumáži.

Mnohokrát totiž dvojnásobný vítěz Vezinovy trofeje ukázal, že si veškerou víru, jakou v jeho kumšt celá kabina má, zaslouží.

Naposledy teď, když posunul kanadského favorita, minimálně podle umístění v základní části, na pokraj vyřazení.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+