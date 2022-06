Blümel přímo po podpisu: Strašně skvělý! Jde to i z extraligy

Po mistrovství světa je v jednom kole, vstřebává dosud nejúspěšnější turnaj své kariéry. Ale radost nemusí mít jen z bronzu, pro Matěje Blümela je začátek června asi nejhezčím obdobím v životě vůbec. Čerstvě dvaadvacetiletý odchovanec Pardubic totiž podepsal smlouvu v NHL.

A důležité jsou pro jeho budoucí vývoj tři věci – kontrakt si vybojoval svojí poctivou prací i vydařenými výkony na mistrovství světa. Zadruhé, nelítá hlavou v oblacích. Zatřetí? Už hned plánuje, jak bude makat přes léto, aby si hned splnil sen v prvním týmu…

„Ať to bude NHL, nebo AHL, obojí budu brát jako posun dopředu. Takhle to mám nastavené – chci se dál zlepšovat,“ říká odhodlaně a s radostí v očích.

Smlouva v NHL je velký milník. Takže splněný sen?

Je to něco, kvůli čemu jsem tak dlouho dřel, je to strašně skvělý… Těžko se mi hledají slova, přeci jen jsem si tohle vždycky přál. Vždycky jsem chtěl zažít takový moment, a když je to najednou tady… Chci si to co nejvíc užít.

Jaké byly vaše myšlenky, když jste se dozvěděl, že o vás má zájem tolik klubů NHL?

Bylo to příjemné poslouchat a vidět, že týmy mají zájem. Na druhou stranu to bylo v době mistrovství světa a já jsem se o tom nechtěl až tolik bavit, nechtěl jsem to řešit během turnaje. Počkali jsme, až mistrovství skončí.

Jednání pak probíhala rychle?

Všechno za mě řešili agenti Aleš Volek s Lukášem Hronkem, třeba mi jen řekli, o jaké kluby se jedná, abych měl přehled. Zbytek šel mimo mě.

Určitě ale cítíte, jaký je kolem vás najednou poprask. Co říkáte na rostoucí zájem médií i fanoušků?

Je to náročné, na rovinu jsem se v týdnu po návratu ještě nezastavil. Ať už to jsou rozhovory, rodinné akce nebo focení, podpisy, vyprávění příběhů… Na druhou stranu je to příjemné, můžu sdílet zážitky, jsem hodně s rodinou, to je prostě super.

Podpis smlouvy v NHL, to je netradiční oslava dvaadvacátých narozenin…

Až takhle jsem nad tím nepřemýšlel. (směje se) Možná jsem jen štístko, že mám narozeniny na přelomu jara a léta a můžu to takhle oslavit.

Byl už vůbec čas oslavit cokoli jiného, než světový bronz?

Zatím ne, ale určitě se sejdu s kamarády. V poslední době jsem s nimi moc nebyl. Z reprezentační přípravy jsem jezdil domů jen na víkendy, takže jsem vídal jen přítelkyni a tu nejbližší rodinu. Teď je super, že mám víc času nejen na ně, ale taky na kamarády.

Pojďme zase zpět k vaší smlouvě. Na co se do zámoří nejvíc těšíte?

Je to nejlepší liga na světě, je to sen každého kluka. Zabojovat o NHL je skvělá možnost. Na druhou stranu, podpisem to všechno jen začíná. Jedna etapa končí a začíná druhá, ještě úžasnější. Jsem zvědavý, jaké tam budou podmínky, jak se mi povede přechod. Ale upřímně se na to moc těším.

A proč jste si vybral právě Dallas Stars?

Je fajn, že je tam teplo. (usmívá se) Organizace Dallasu má hezkou historii, hrálo tam spousta českých kluků, které znám. Z jejich vyprávění vím, že to bylo skvělé, že si to tam užili. Jak říkám, moc se těším, až si to sám vyzkouším.

Zároveň je pro vás příjemné, že z Pardubic neodcházíte ve zlém, že?

V podpisu mi vůbec nebránili, dovolili nám jednat s kluby NHL… Moc si toho vážím a děkuju jim za to. A taky se mi líbí, že i když se trochu nadává na naši extraligu, tak je vidět, že i z naší soutěže je možnost podepsat smlouvu v zámoří. Nejsem to letos jen já, ale i Adam Klapka. Za mě naše extraliga vůbec není špatná. Doufám, že v budoucnu bude takových příběhů víc.

O zájmu z NHL se spekulovalo už v průběhu turnaje, konkrétní kluby jste ale nikomu neprozrazoval.

Samozřejmě jsem se s nejbližším okolím bavil, třeba jsem jen naznačil, že Dallas má zájem. Jen jsem to nechtěl zakřiknout, do poslední chvíle nebylo nic jistého, tak jsem s tím vším chtěl počkat. Třeba s Matějem Stránským jsme to probírali na repre, hrál totiž čtyři roky AHL v Texasu. Tak jsem se ptal, co a jak. Ale jinak jsem spíš finální výběr řešil s agentem. Vybrali jsme to, co je pro mě nejlepší. A kde je největší šance, splnit si ten sen s názvem NHL.

Jak blízko je podle vás tahle meta?

Těžko hodnotit, je to moje první profesionální smlouva mimo Pardubice. V mých silách je to, že se teď co nejlépe připravím. Na novou sezonu se moc těším, mám obrovskou motivaci udělat první tým. V létě do toho dám všechno a uvidíme, jak to půjde na kempu. Může se stát, že se mi povede a rovnou si zahraju. Anebo ne, půjdu do AHL a budu bojovat dál.

Nebojíte se toho, že byste začal v AHL?

Vůbec, nebojím se. V hlavě jsem na to i takhle připravený. Ať to bude NHL, nebo AHL, obojí budu brát jako posun dopředu. Takhle to mám nastavené – chci se dál zlepšovat. Uvidíme.

Můžou vám pomoci i dvě odehrané sezony v juniorské USHL? Už trochu víte, co od USA čekat, znáte užší hřiště…

Určitě, i třeba jen v tom, že umím dobře anglicky. Rovnou se domluvím a nebudu žádný „trouba“, který neumí ani slovo a nejradši by měl v kabině samé Čechy. Tahle zkušenost mi může pomoct.

Jak se vám celkově líbí americká kultura a styl života?

V Americe se mi vždycky líbilo, ty dva roky byly super. Na druhou stranu jsem se v létě vždycky těšil do Česka. Mám rád obě země, hokej je ale samozřejmě lepší tam, takže USA je teď jasná volba.

Co na váš přesun za oceán říkají kamarádi?

Většina z nich to teď ještě neví. Dokud to není oficiální, tak jsme to řešili jen s rodinou a agenty. Jsem jenom rád, že to takhle vyšlo. Až o tom budeme mluvit s kamarády, tak se třeba domluvíme, že mě přijedou podpořit.

To samé asi platí pro rodinu, o které jste už několikrát zmiňoval, jak je pro vás důležitá.

Mají taky radost, rozhodování už nechali na mně. Je jim jasné, že vím, co chci. Věří mně i mým agentům, takže to na nás nechali. A jsou šťastní.

„V Dallasu jsem byl už s reprezentací v roce 2017 a s klukama jsme si to moc užili."

Už jste taky mluvil o tom, že v Dallasu je teplo. To je příjemný podpisový bonus, co?

Je to fajn! (usmívá se) V Dallasu jsem byl už s reprezentací v roce 2017 a s klukama jsme si to moc užili. Líbilo se nám město i tréninkové centrum Stars. Bylo to super, tak snad teď budu mít stejné pocity. Nebo ještě lepší. (směje se)

